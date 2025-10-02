俳優・唐沢寿明と妻で女優の山口智子が、所属事務所「研音」をそろって年内で退所し、来年から夫妻で「ＴＥＡＭ ＫＡＲＡＳＡＷＡ」を発足することを２日、同社公式サイトで発表した。２人は同社の看板俳優として、３０年以上所属していた。

唐沢と山口はデビューまもない１９９０年ごろから同社に所属し、トレンディードラマなど数々の話題作に出演。山口がヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（８８年）での共演をきっかけに、９５年に結婚。芸能界きってのおしどり夫婦として知られる。

唐沢と山口はこの日、連名で年内での退所することを発表。今後について「２０２６年１月から唐沢寿明と山口智子による『ＴＥＡＭ ＫＡＲＡＳＡＷＡ』を発足し、新たな活動を開始いたします」と夫妻で活動することを発表した。来年１月からホームページなどが立ち上げられ、活動の詳細が明らかになると見られる。

◆唐沢＆山口コメント

いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。

この道で長い年月お世話になりました「株式会社 研音」を、本年１２月末日を以て卒業し、２０２６年１月から唐沢寿明と山口智子による「ＴＥＡＭ ＫＡＲＡＳＡＷＡ」を発足し、新たな活動を開始いたします。

芸能の道に飛び込んだ頃より、常に新たな学びの場を模索し、共に歩んでくださった研音チームも、この度の私たちの新たなチャレンジの背中を押してくださいました。

おかげさまで私たちも「還暦」を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました。この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、人生一巡りして再び「生まれ直す」新たな挑戦に、原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います。

これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います。

皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします。

２０２５年 １０月吉日

唐沢寿明 山口智子