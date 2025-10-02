£±£²µåÃÄ¤«¤é£²£³¿Í¤ÎÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¸õÊä¡¡£²£¶²óÌÜ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¡×¡¡£±£±·î¾å½Ü¤Ë¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½
¡¡º£Ç¯¤Ç£²£¶²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥×¥íÌîµå¿Í¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÉ½¾´¤¹¤ëÊóÃÎ¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¡×¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÁ´£±£²µåÃÄ¤«¤é£²£³¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î¡¢¾®»ù¤¬¤ó°åÎÅ»Ù±ç¡¢¾ã³²¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËµÚ¤Ö¡£º£Ç¯£¶·î¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤¬¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤«¤é·È¤ï¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¡ÈÆüËÜÈÇ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡É¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢£±£±·î¾å½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ªÈ×¤ËÆþ¤ê¡¢³Æ¼ïÉ½¾´¤Î¤È¤¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïµå³¦ºÇ¹â¤Î¾Þ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µå¾ì³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬ºÇ¤â¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£±£¹£µ£µÇ¯¤«¤é£±£¸Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿¶¯¸ª¤Î±¦Íã¼ê¡£¼«¸ÊÎ®¤Î°µåÂÇ¤Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë£´ÅÙ¡££·£²Ç¯¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à¤ÇÄÌ»»£³£°£°£°ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¶¿Î¤¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Ëµ¯¤¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÊó¤òÊ¹¤¯¡£Èà¤Ï¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æµß±çÊª»ñ¤ò½¸¤á¡¢Èô¹Ôµ¡£³µ¡¤ËÀÑ¤ó¤Ç¸½ÃÏ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÀµÅö¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÂç¤ß¤½¤«¡¢£´µ¡ÌÜ¤Îµß±çµ¡¤Ë¼«¤é¾è¤Ã¤ÆÈô¤ó¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤³¤Îµ¡¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¥«¥ê¥Ö¤Î³¤¤ËÍî¤Á¤¿¡£ÊÆµå³¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¾Þ¤ò¡¢Èà¤ÎÌ¾¤Î¤Ä¤¤¤¿¾Þ¤Ø¤È²þ¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¡¢ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÈ¯´©£µ£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¡×¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Ìîµå³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈôÌöÅª¤ËÂ¿ºÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ø¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¿ô¤âµÞÁý¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÁ´£±£²µåÃÄ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤¬¤¢¤ê¡¢£²£³¿Í¤â¤ÎÌ¾¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢°ìÂÎ¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£È¯É½¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦º´»³¡¡ÏÂÉ×¡Ë
¡¡¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡Û
¡¡¢¡²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¡¡»ô°éÊü´þ¤äµÔÂÔ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿Æ°Êª¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò£²£±Ç¯¤«¤é³«»Ï¡£»Ù±ç¶â¤Î´óÉÕ¡¢³èÆ°¤Î£Ð£Ò¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ê¤É°¦¸¤²È¤È¤·¤ÆÇ®¿´¤Ë»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡´Ý¡¡¡¡²Â¹À¡Êµð¿Í¡Ë¡¡ÅÔÆâ¤ÎÀ¸³èº¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¿©¡×¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤ò£²£±Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¡£»Ù±ç¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÀ½¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¼ý±×¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍî»¥¼ý±×¤Ê¤É¤ò´óÉÕ¤·¡¢»ÜÀß¤ÎË¬Ìä¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¢¡µÈÀî¡¡¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë¡¡ÉÏº¤¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÌ´¤òÄü¤á¤ë»Ò¤É¤â¤ò¤Ê¤¯¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃÄÂÎ¤Ë¡¢£²£²Ç¯¤«¤é¸ø¼°Àï¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê£Ð£Ò¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡»³ºê¡¡°Ë¿¥¡Êµð¿Í¡Ë¡¡»èÂÎ¾ã³²¼Ô¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë²ð½õ¸¤¤Ø¤Î»Ù±ç¤òº£Ç¯¤«¤é³«»Ï¡£ºòÇ¯¤Þ¤Çµð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬£±£°Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿³èÆ°¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¢¡Âç¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë¡¡¼«¿È¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Ë´µ¤Ã¤¿¡¢ÀîºêÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òº£Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£Æ°²è¤Ç¡¢Øí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡ËÂÎ¸³¤ä¼£ÎÅ¤Ç¤Î¸¥·ì¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¡¢·¼È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡´äºê¡¡¡¡Í¥¡Êºå¿À¡Ë¡¡½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÈµåÃÄ¤¬¤¢¤ëÀ¾µÜ»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤äÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤Ë¡¢£²£±Ç¯¤«¤é´á¶ñ¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÖÇ¯¤Ç»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¶áËÜ¡¡¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë¡¡£²£°Ç¯¤«¤éÇ¯´Ö£²£´£°¿Í¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ã¸Ï©»Ôºß½»¼Ô¤ò¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¾·ÂÔ¡£Î¥Åç»Ù±ç¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸³èÆ°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÀßÎ©¤ä¡¢Î¥Åç¤Ç¤Î»Ò¤É¤âÌîµå¶µ¼¼³«ºÅ¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡»³ºê¡¡¹¯¹¸¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¡Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ËÍè¾ì¤·¤¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿º£µ¨¡¢°åÎÅ¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤òµå¾ì¤Ë¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¾®±à¡¡³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¿ôÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°ÂÂÇ¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ÅçÈï³²¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°¤ò£²£´Ç¯£³·î¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¢¡Â¼¾å¡¡½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¡£±£¶Ç¯£´·î¤Ë·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿·§ËÜ»Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ£±£¹Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢·§ËÜ¾ëÉüµì¤Ø¤Î»Ù±ç¶â¤òÂ£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ£±ËÜ¤Ë¤Ä¤£±Ëü±ß¤Ê¤É¡¢À®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡À¶¿å¡¡¡¡¾º¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¡¡ÖÃæ³Ø¤ÇÉô³è¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡ª¡¡¾©³Ø¶â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òº£Ç¯£··î¤ËÈ¯Â¡££²£¶Ç¯£´·î¤ËÃæ³Ø£±Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Éô³è¤ÇÉ¬Í×¤ÊÍÑ¶ñ¤ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤òµëÉÕ¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡»³°æÂç²ð¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÂçÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿µ¤Àç¾Â»Ô¤ÎË¬Ìä¤ò£±£³Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤Æº£Ç¯¤Ç£±£³Ç¯ÌÜ¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç´óÉÕ¶â¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤òÂ£¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¯¤Ê¤É¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ÂçÌî¡¡ÍºÂç¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Î¿Æ»Ò¤òÇ¯´Ö£´¡Á£µ²ó¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë³èÆ°¤ò£±£·Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ä±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡Ê¡¡¡¡¡·ÉÅÐ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡Ì¾¸Å²°Ï¸¡Ê¤í¤¦¡Ë³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊ¡·ÉÅÐ¾·ÂÔ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò£²£²Ç¯¤Ë³«»Ï¡£¼êÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾·ÂÔ¼Ô¤È¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥ª¥Õ¤ËÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬¤Í¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡¢¡Ìø¡¡¡¡ÍµÌé¡ÊÃæÆü¡Ë
¡¡¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤òË´¤¯¤·¤¿¤ê½Å¤¤¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÂ²¤ò¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë³èÆ°¤ò£²£²Ç¯¤«¤é³«»Ï¡£»î¹çÁ°¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿²ÈÂ²¤ÈÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¸òÎ®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡Û
¡¡¢¡¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¡º£Ç¯¤«¤é£±ÅðÎÝ¤Ë¤Ä¤£µËü±ß¤ò¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë²ñ¤Ë´óÉÕ¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡²ÃÆ£¡¡µ®Ç·¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¡Æ°ÊªÊÝ¸î¤Î»Ù±ç¤ò£²£´Ç¯¤«¤é³«»Ï¡£Ç¯´Ö£±£°£°Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»¦½èÊ¬¤äºÒ³²»þ¤ÎÌÂ»ÒÆ°Êª¤ÎÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Í¤âÆ°Êª¤â¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¢¡ÃæÂ¼¡¡¾©¸ã¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡¾®»ù¤¬¤ó¤ò´µ¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢£²£²Ç¯¤«¤éÀéÍÕ¸©¤³¤É¤âÉÂ±¡¤òË¬Ìä¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï£²£³¡¢£²£´Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¾®»ù¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÎëÌÚ¡¡¾¼ÂÁ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
¡¡ÆñÉÂ¤ÈÆ®¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿´óÉÕ³èÆ°¤òº£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡££±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï£±¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤´¤È¤Ë£µËü±ß¤ò»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡¹âÉô¡¡±ÍÅÍ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
¡¡Æ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç¤ò£²£²Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê½¢Ï«¤¬º¤Æñ¤Ê¾ã³²¼Ô¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Â§ËÜ¡¡¹·Âç¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¡ÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢£±£¹Ç¯¤«¤é·ÐºÑÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¡£Æ±ÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµå¾ì¤Ë¾·¤¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ÃæÀî¡¡·½ÂÀ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¡¸¤¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿´óÉÕ¤òº£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼«¤é¤â¸¤¤ò»ô¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È£±°ÂÂÇ¤Ë¤Ä¤£±Ëü±ß¤òÂ£¤ë¡£
¡¡¢¡¹â¶¶¡¡¸÷À®¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°¦¾ð¤«¤é¡¢ÁÜº÷µß½õ¸¤¤Î»Ù±ç¤ò£²£±Ç¯¤Ë³«»Ï¡£´óÉÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·±Îý»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë·²ÇÏ¤Î¿¹ÎÓ¤ò¼é¤ë¡Ö¤°¤ó¤ÞÎÐ¤Î¸©Ì±´ð¶â¡×¤Ë¤â´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡£ËèÇ¯£±²ó¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ñ°÷Ì¾ÊÌ·Ç¡Ë¤ò³«¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¿äÁ¦¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¸õÊä¼Ô¤«¤é£±¿Í¤òÁªÄê¡£¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ÎÉ½¾´¤Ï£Í£Ì£Â¤Î¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢µå³¦ºÇ¹â¤Î¾Þ¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ïµå¾ì³°¤Î¸ùÀÓ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¤ÏÆ±¾Þ¤¬½é¤á¤Æ¡£¤¤¤ï¤Ð¡Öµå¾ì³°¤Î£Í£Ö£Ð¡×¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡ÊÍÎ²è²È¤ÇÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤Î¸Î¡¦¸¨Ã«¹¬Æó¤µ¤ó¤¬ºîÀ½¤·¤¿¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¡Ë¤È°¤ÉôÍºÆó¾Þ¡Ê£±£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÂ£Äè¡£¤Þ¤¿¼õ¾Þ¼Ô¤¬»ØÄê¤¹¤ëÃÄÂÎ¡¢»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬£²£°£°Ëü±ß¤ò´óÂ£¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡°¤ÉôÍºÆó¾Þ¡¡ËÜ¾Þ¤òÂè£±²ó¤«¤é¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦°¤ÉôÍºÆó»á¤¬£²£°£°£±Ç¯£´·î£¹Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬¡Ö°¤ÉôÍºÆó¾Þ¡×¤òÁÏÀß¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Âè£²£¶²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾ÞÁª¹Í°Ñ°÷
¡¡·ª»³¡¡±Ñ¼ù¡¡£²£°£²£³£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ
¡¡ºç¸¶¡¡ÄêÀ¬¡¡¥×¥íÌîµå¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼
¡¡º´»³¡¡ÏÂÉ×¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¤ÎÄó¾§¼Ô¤Î°ì¿Í¡££²£°£²£±Ç¯ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê
¡¡ÎëÌÚ¡¡½ÓÉ§¡¡ÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÉû¼ÒÄ¹
¡¡Ä¹Ã«Àî¡¡¹ä¡¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡¡¸¶¡¡Ã¤ÆÁ¡¡ÆÉÇäµð¿Í·³Á°´ÆÆÄ
¡¡»°²°¡¡Íµ»Ò¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñÉû²ñÄ¹¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ£¸£´Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë
