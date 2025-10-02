¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥à¥Ó¥Á¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡Ê¤«¤¨¤Ç¡Ë¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¡¢±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È10·î10Æü¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥à¥Ó¥Á¥±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥à¥Ó¥Á¥±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦·Ã¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤ò¼º¤Ã¤¿·»¡¦ÎÃ¡ÊÊ¡»Î¤¬1¿Í2Ìò¡Ë¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Çº®Íð¤·¤¿Äï¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ã¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢·Ã¤È¤·¤Æ°¡»Ò¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹ÎÃ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶á½ê¤ÎÇ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢°¡»Ò¤ËÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ëÎÃ¤Î»Ñ¤¬¡¢²¹¤«¤¯¤â¤É¤³¤«Ñ³¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÎÃ¤¬°ì¿Í¡¢¶ìÇº¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó½Å¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê°¡»Ò¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÎÃ¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡»Î¤ÈÊ¡¸¶¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÃ¤È·Ã¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤¿¤À°ì¿Í¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë³áÌîÌÐ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ï¡¢ÎÃ¤Î³ëÆ£¤ò¸«¼é¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£ÃÎÅª¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿µÜÂôÉ¹µû¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤È¡¢Èë¤á¤¿¤ëÁÛ¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÎÃ¤¬Æ¯¤¯¿¦¾ì¤ÇÈà¤òÊé¤¦¸åÇÚ¤Î±óÆ£ÆüÏÂ¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤Ï¡¢ÎÃ¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°ãÏÂ´¶¤òÊú¤»Ï¤á¤ë¡£ÎÃ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Èà½÷¤Î½ã¿è¤Ê¿ÍÊÁ¤È¡¢ÎÃ¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿Îø¿´¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°¡»Ò¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÄÔÍº²ð¡Ê¢¨ÄÔ¡á°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡¿µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç°¡»Ò¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢°¡»Ò¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°¡»Ò¤¬·Ã¤Î¸ª¤Ë¤½¤Ã¤ÈÏÓ¤ò²ó¤·¡¢Éö¤ÎÍÕ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢ÊÉ¤Ë¥Ô¥óÎ±¤á¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ÎÂº¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢±ó¤¤ÌÜ¤ò¤¹¤ë°¡»Ò¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢°¡»Ò¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥à¥Ó¥Á¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¡»Î¤ÈÊ¡¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£±¿Ì¿¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤È¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿ÍÊª¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥à¥Ó¥Á¥±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦·Ã¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤ò¼º¤Ã¤¿·»¡¦ÎÃ¡ÊÊ¡»Î¤¬1¿Í2Ìò¡Ë¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Çº®Íð¤·¤¿Äï¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ã¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢·Ã¤È¤·¤Æ°¡»Ò¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹ÎÃ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶á½ê¤ÎÇ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢°¡»Ò¤ËÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ëÎÃ¤Î»Ñ¤¬¡¢²¹¤«¤¯¤â¤É¤³¤«Ñ³¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÎÃ¤¬°ì¿Í¡¢¶ìÇº¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó½Å¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê°¡»Ò¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÎÃ¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÎÃ¤¬Æ¯¤¯¿¦¾ì¤ÇÈà¤òÊé¤¦¸åÇÚ¤Î±óÆ£ÆüÏÂ¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤Ï¡¢ÎÃ¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°ãÏÂ´¶¤òÊú¤»Ï¤á¤ë¡£ÎÃ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Èà½÷¤Î½ã¿è¤Ê¿ÍÊÁ¤È¡¢ÎÃ¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿Îø¿´¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°¡»Ò¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÄÔÍº²ð¡Ê¢¨ÄÔ¡á°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡¿µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç°¡»Ò¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢°¡»Ò¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°¡»Ò¤¬·Ã¤Î¸ª¤Ë¤½¤Ã¤ÈÏÓ¤ò²ó¤·¡¢Éö¤ÎÍÕ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢ÊÉ¤Ë¥Ô¥óÎ±¤á¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤«¤é¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ÎÂº¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢±ó¤¤ÌÜ¤ò¤¹¤ë°¡»Ò¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢°¡»Ò¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥à¥Ó¥Á¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ê¡»Î¤ÈÊ¡¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£±¿Ì¿¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤È¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿ÍÊª¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£