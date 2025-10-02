Ìó50Ç¯Á°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¡È¼çÌò¡ÉÅÐ¾ì¤Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¶½Ê³¡¡¡Ø°¦¼ÖÊ×Îò¡Ù¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ëÊüÁ÷²ó¡È500¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾¼Ö¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡ÊÌðºî·ó¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø°¦¼ÖÊ×Îò ½Ë¡ª15Ç¯ÌÜÆÍÆþ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¼Ö¤ä¤½¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊüÁ÷500²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È500¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾¼Ö¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¡¢Ìó50Ç¯Á°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¡È¼çÌò¡É¤ÎÁ´¤Ü¤¦
¡¡2011Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡£¾®ÌÚ¤â¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¡Ä¤¢¤Î»þ¡£º£Ç¯54ºÐ¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢»þ¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ì¥¢¤ÊÌ¾¼Ö¤¿¤Á¤¬¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡£
¡¡ÊüÁ÷500²ó¤ÎÀáÌÜ¤¬¶á¤¤¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡È500¡É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë ¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯LP500S¡Ù¤À¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢À¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¡¢Ì´¤Î1Âæ¡£²áµî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢À¤³¦¤Ë3Âæ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥Ë¥¢¿âÞ·¤Î¥Þ¥·¥ó¡£¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤È¤ª¶â¤òÃí¤¤¤Ç¡¢Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢Ìðºî¤Ï²¼À¤ÏÃ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¯¤ë¡£
¡¡Ì¾¼Ö¾Ò²ð¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢²áµî14Ç¯¤Î±ÇÁü¤«¤é¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿Ì¾¡¦ÄÁ¾ìÌÌ¤äÈÖÁÈ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÂ¿½Ð±é¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¼Ö¼ï¤È¤Ï¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÊüÁ÷500²ó¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£500²óµÇ°¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÂçÊª¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£Ìðºî¤¬¡Ö°¦¼ÖÊ×Îò¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ1°Ì¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®ÌÚ¤â¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¤À¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»Ìö¤é¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî14Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï1ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÁÔÂç¤Ê´ë²è¤âÈ¯É½¡£ÉáÄÌ¤Ê¤éÏÓ¤ò¤Ö¤ó²ó¤¹¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÈ¿±þ¤ä¤¤¤«¤Ë¡£
