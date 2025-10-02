荒牧慶彦企画・プロデュース『キャッテリア THE TV』、10月に日本テレビで3週連続放送 俳優11人が主役の座をかけ即興劇に挑戦
俳優の荒牧慶彦が企画・プロデュースし、猫の世界のホストクラブの物語を舞台化した、Stray Cityシリーズの第3弾の配役オーディションを収めたバラエティ番組『キャッテリア THE TV』が10月2日、9日、16日（深1：35〜2：05）に日本テレビで放送されることが決定した。
【写真】華やかな衣装で涼やかな美貌際立つ荒牧慶彦
Stray Cityシリーズはこれまで第1弾「Clubキャッテリア」、第2弾「Clubドーシャ」が上演された。番組では、前2作でも脚本を務めたかが屋を審査員に迎えてオーディションを実施。
同じく前2作にも出演した、田中涼星、福澤侑、泰江和明、持田悠生に加え、寺山武志、植田圭輔、赤澤燈、田淵累生、北川尚弥、岩崎悠雅、塩田一期という7人が新キャストとして参加する。計11人が、主役の座をかけてホストクラブを舞台にした即興劇にチャレンジ。姫役を務めるキャストたちの女装も見どころとなる。
■企画プロデュース・荒牧慶彦コメント
『ろくにんよれば町内会』というバラエティ番組から生まれた「キャッテリア」という企画、そこからさらに生まれた『キャッテリアTHE TV』が放送決定となりました。「キャッテリア」という企画もいろいろと展開をしてきました。本当にうれしい限りです。今回は既存メンバーに加え、新メンバーが続々と登場いたしますので、お見逃しなく！収録中も笑いが絶えず、とても楽しかったです。
