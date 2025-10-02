唐沢寿明＆山口智子、夫婦で研音退所を正式発表 来年1月に「TEAM KARASAWA」発足し「次なる人生の章」へ【コメント全文】
俳優の唐沢寿明（62）と山口智子（60）が、所属していた研音を独立することを正式に発表した。2日、同事務所の公式サイトにて、唐沢と山口が連名でコメントを寄せた。
【写真】「憧れの夫婦！」唐沢寿明＆山口智子、夫婦2ショット
発表で「皆さまへご報告」とし、「いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます」と書き出し。「この道で長い年月お世話になりました『株式会社 研音』を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による『TEAM KARASAWA』を発足し、新たな活動を開始いたします」と報告した。
続けて「芸能の道に飛び込んだ頃より、常に新たな学びの場を模索し、共に歩んでくださった研音チームも、この度の私たちの新たなチャレンジの背中を押してくださいました」と振り返り。「おかげさまで私たちも『還暦』を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました」と感謝を伝え、「この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、人生一巡りして再び『生まれ直す』新たな挑戦に、原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います」と心境をつづった。
「これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います。皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。
また同所も公式サイトで「この度、唐沢寿明・山口智子は2025年12月31日をもちまして研音グループを離れ、新たなスタートをきることになりました」と報告。「12月31日をもちまして、唐沢寿明・山口智子オフィシャルサイト(PC、モバイル共通)を終了させていただきます」と伝えた。
唐沢と山口は1995年に結婚し、今年で30周年を迎える。山口はたびたび、自身のSNSで夫婦ショットを公開しており、変わらぬ仲むつまじい様子に「憧れのご夫婦」「仲が良くてうらやましいです」「おふたりの満面の笑みにほっこりします」「自然体でとても素敵」「結婚30周年おめでとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
■唐沢寿明＆山口智子、発表全文
皆さまへご報告
いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。
唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。
この道で長い年月お世話になりました「株式会社 研音」を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による「TEAM KARASAWA」を発足し、新たな活動を開始いたします。
芸能の道に飛び込んだ頃より、常に新たな学びの場を模索し、共に歩んでくださった研音チームも、この度の私たちの新たなチャレンジの背中を押してくださいました。
おかげさまで私たちも「還暦」を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました。
この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、
人生一巡りして再び「生まれ直す」新たな挑戦に、
原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います。
これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、
この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います。
皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年 10月吉日
唐沢寿明 山口智子
【写真】「憧れの夫婦！」唐沢寿明＆山口智子、夫婦2ショット
発表で「皆さまへご報告」とし、「いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます」と書き出し。「この道で長い年月お世話になりました『株式会社 研音』を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による『TEAM KARASAWA』を発足し、新たな活動を開始いたします」と報告した。
「これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います。皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。
また同所も公式サイトで「この度、唐沢寿明・山口智子は2025年12月31日をもちまして研音グループを離れ、新たなスタートをきることになりました」と報告。「12月31日をもちまして、唐沢寿明・山口智子オフィシャルサイト(PC、モバイル共通)を終了させていただきます」と伝えた。
唐沢と山口は1995年に結婚し、今年で30周年を迎える。山口はたびたび、自身のSNSで夫婦ショットを公開しており、変わらぬ仲むつまじい様子に「憧れのご夫婦」「仲が良くてうらやましいです」「おふたりの満面の笑みにほっこりします」「自然体でとても素敵」「結婚30周年おめでとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
■唐沢寿明＆山口智子、発表全文
皆さまへご報告
いつも皆さまには、温かい応援とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。
唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。
この道で長い年月お世話になりました「株式会社 研音」を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による「TEAM KARASAWA」を発足し、新たな活動を開始いたします。
芸能の道に飛び込んだ頃より、常に新たな学びの場を模索し、共に歩んでくださった研音チームも、この度の私たちの新たなチャレンジの背中を押してくださいました。
おかげさまで私たちも「還暦」を迎えさせていただき、今まで私たちを育ててくださった多くの皆さまや、様々な出会いのご縁に、あらためて感謝の念が芽生えました。
この大切な節目を機に、次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、
人生一巡りして再び「生まれ直す」新たな挑戦に、
原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたいと思います。
これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、
この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います。
皆さまのご支援、ご指導、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年 10月吉日
唐沢寿明 山口智子