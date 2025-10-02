小田和正、“史上最年長”78歳で全国ツアー完走 地元・横浜アリーナで迎えた感動のファイナル「また会おうぜ!!」
小田和正が、全国13都市28公演、動員31万人に及んだ全国アリーナツアー『明治安田 Presents Kazumasa Oda Tour 2025「みんなで自己ベスト!!」』のファイナルを、10月1日に地元・横浜アリーナで迎えた。77歳7ヶ月でツアーを開始し、9月20日に78歳の誕生日を迎えた小田は、自らが持つ全国アリーナツアーの“史上最年長記録”を更新。音楽史に残る快挙を成し遂げた。
【ライブ写真】78歳で全国アリーナツアー完遂！ステージで笑顔を見せる小田和正
本ツアーは、小田が2023年に開催した全国ツアーの記録を自ら塗り替えるもので、「78歳での全国アリーナツアー完走」という前人未到の金字塔を打ち立てた。その偉業を象徴する横浜でのファイナルは、音楽活動の集大成ともいえるステージとなった。
開演直前、照明が落ちるとスクリーンには、小田の幼少期の写真や『自己ベスト-3』のジャケットを手にした姿が映し出され、「自己ベスト島」のアニメーションへと展開。今回のツアーを共にしたバンドメンバーたちがキャラクター化され、ギターやドラムを演奏しながら動き回る映像に、観客から手拍子と歓声が起こった。
オープニングナンバーは「ラブ・ストーリーは突然に」。イントロが流れた瞬間、客席は総立ちとなり、続く「Wonderful life」では小田の伸びやかな歌声と爽快なサウンドがアリーナに広がった。
「ありがとう。“みんなで自己ベスト!!”は本日で終了してしまいます。明日からはみんなで自己ベストを更新し続けてください！」という小田の言葉に続き、恒例のバンドメンバーによる自己紹介コーナーへ。長年にわたりツアーを支える仲間たちのユーモアあふれる挨拶に、場内は笑いと拍手に包まれた。
その後、「夏の日」「woh woh」「東京の空」と代表曲を次々に披露。「たしかなこと」では涙をぬぐう観客の姿も見られ、「こころ」では優しさと力強さを帯びた歌声が深い余韻を残した。
中盤には、全国各地の思い出を映像でつづる「全国ご当地紀行」傑作選を上映。旅先での交流や地元ファンとのふれあいの様子に、観客は大笑いしながら温かい空気に包まれた。
続いて披露されたのは、2024年TBS系ドラマ『ブラックペアン シーズン2』主題歌として書き下ろされ、今ツアーで初披露された「その先にあるもの」。さらに「風と君を待つだけ」、「Yes-No」、「キラキラ」、「言葉にできない」など、年代を超えて愛される名曲の数々が披露された。
本編最後の楽曲は、2024年に明治安田生命のCMソングとして発表され、本ツアーで初めて披露された新曲「すべて去りがたき日々」。そして「君住む街へ」では、小田の地元・横浜への想いが込められ、ステージと観客が一体となるクライマックスを迎えた。
鳴り止まない拍手に応えて、小田は白いTシャツ姿でアンコールに再登場。「愛を止めないで」ではカラフルなバルーンが観客席を飛び交い、小田も笑顔でシュート。続く「Yes-Yes-Yes」「hello hello」「今日もどこかで」、そしてバンドメンバーと共にアカペラで歌い上げた「いつも いつも」まで、ステージと客席は一体となって奇蹟の時間を共有した。
さらにダブルアンコールでは、小田の呼びかけで熊木杏里、JUJU、スキマスイッチ、根本要、松たか子、水野良樹、矢井田瞳、和田唱ら豪華アーティスト陣がサプライズ登場。「キラキラ」「ラブ・ストーリーは突然に」を全員で披露し、会場は大歓声に包まれた。
ラストは小田がピアノに向かい、横浜への想いを込めた「my home town」を静かに歌唱。観客の多くが涙を流しながらその歌声に聴き入った。
ツアーの幕が下りると、小田は深く一礼し、「また会おうぜ!!」と力強く叫び、会場からは割れんばかりの拍手と歓声が送られた。2025年10月1日――78歳を迎えたばかりの小田和正が、自身の音楽人生と仲間との絆を胸に、“自己ベスト”の記録を打ち立てた、歴史的な一夜となった。
■セットリスト
M01. ラブ・ストーリーは突然に
M02. Wonderful life
M03. 夏の日
M04. woh woh
M05. 東京の空
M06. たしかなこと
M07. こころ
M08. その先にあるもの
M09. 風と君を待つだけ
M10. Yes-No
M11. キラキラ
M12. 言葉にできない
M13. すべて去りがたき日々
M14. 君住む街へ
＜ENCORE＞
M15. 愛を止めないで
M16. Yes-Yes-Yes
M17. hello hello
M18. 今日もどこかで
M19. いつも いつも
M20. キラキラ
M21. ラブ・ストーリーは突然に
M22. my home town
