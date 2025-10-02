Ž¢Éô²¼¤È¸þ¤¹ç¤¦Ž£¡áŽ¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦Ž£¤Î¿¼¤¤°ÕÌ£
º£¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤ß¡¢Î¥¿¦¤òËÉ¤°¤³¤È¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»ö¤ä½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢½ñÀÒ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·Ð±Ä¿´Íý»Î¤È¤·¤Æ1200·ïÄ¶¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä¿´Íý»Î¹ÖºÂ¤ò¼çºË¤¹¤ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·Ð±Ä¿´Íý»Î¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¤ÎÆ£ÅÄ¹Ì»Ê»á¤ÎÃø½ñ¡ØÎ¥¿¦ËÉ»ß¤Î¶µ²Ê½ñ¡½¡½¤¤¤ÞÉô²¼¤¬¼¤á¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¡Ä¤È°ìÅÙ¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤éÆÉ¤à ¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤Î·èÄêÈÇ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥¿¦ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¿´Íý³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Î¥¿¦Î¨¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÉô²¼¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö³Ø¤Ö¡×¤È¡Ö¼ÂÁ©¤¹¤ë¡×¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ëÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Î±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢»ä¤¬¼çºË¤¹¤ë·Ð±Ä¿´Íý»Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÁ©¤ò½Å»ë¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼êË¡¤Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÎÀßÄê¡×¤È¡ÖÍýÍ³¤ÎÌÀ³Î²½¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢³Ø¤ó¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤Ê¤¤¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë¡Ö³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆâÍÆ¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¡×¤È¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤â¤½¤â¼ÂÁ©¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¤È¤ê¤ï¤±½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤òÀßÄê¤¹¤ë
¢¡¡¡¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¼êÄ¢¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¡¢ËèÆü¡¢½Ð¼ÒÁ°¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò´µ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÍýÍ³¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
¼¡¤Ë¡¢¼ÂÁ©¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÍýÍ³¤ÎÎÏ¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÂÁ©¤ÎÆ°µ¡¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ä¤¤Ä¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎÍýÍ³¤òÆü¡¹»×¤¤½Ð¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÇ§¼±¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼«¸ÊÇ§¼±¤Î·ÁÀ®¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼ÂÁ©¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿·ë²Ì¡¢Éô²¼¤ÎÆ°¤¤äÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ÑÂ³¤¬Â¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ìÅÙ¼ÂÁ©¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ìÅÙÉô²¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¡¢Çº¤ß¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ÇÎ¥¿¦Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¤Û¤É¸½¾ì¤Ï´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Î¥¿¦ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿´Ø¤ï¤ê¤ä»Üºö¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸ù¤òÁÕ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤Éô²¼¡¢¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹Éô²¼¡¢À¸°Õµ¤¤ÊÉô²¼¡¢²æ¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÉô²¼¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Éô²¼¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÉô²¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òºï¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤«¤éµ¯¶È¤·¡¢10Ç¯¤Û¤É¤Ç¿ô²¯±ß¤ÎÌò°÷Êó½·¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¼Ò¤òµÞÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤Î°éÀ®¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤ÊÉô²¼¤â¤¤¤Æ¡¢»¶¡¹Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¤É¤ó¤ÊÉô²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÊÑ¤ÊÉô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÉô²¼¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËèÆü¼«Ê¬¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
Éô²¼¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë
¤³¤ÎÏÃ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤¬¡¢Éô²¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤È¸þ¤¹ç¤¦Á°¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤±¤ÐÂçÊÑ¤ÊÉô²¼¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÉô²¼¤¬¼¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢°ì¿ÍÁ°¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤ë¤³¤È¤Î¶ìÏ«¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶ìÏ«¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬É¾²Á¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤º¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤µ¤¸¤òÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶ìÏ«¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÀè¤Ë¡¢¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤ÊÉô²¼¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÉô²¼¤Î°éÀ®¤ÎÃæ¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤â¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤ËÉô²¼¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤ÆÀìÌçÃÎ¼±¤ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢Éô²¼¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ï¿Í»öÉ¾²Á¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÉô²¼¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼«Ê¬¤ò¾å»Ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤¬º£¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë
¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤àº£¸å¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éô²¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢Éô²¼¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢°é¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤è¤ê°ìÁØÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¼«Ê¬¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤ó¤¬¾å»Ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Û¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¥¿¦Î¨¤¬²¼¤¬¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬À®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿·Ð¸³¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¼«¿®¤È²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»ä¤¬·Ð±Ä¿´Íý»Î¹ÖºÂ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éô²¼¤Î°éÀ®¤Î¿´¹½¤¨¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£
Éô²¼¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£
Éô²¼¤Ï¾å»Ê¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¾å»Ê¤ÏÉô²¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
³§¤µ¤ó¤Î¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢¿Í¤¬ÄêÃå¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¼Â¸½¤ò¿´¤è¤êµ§Ç°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ£ÅÄ ¹Ì»Ê ¡§ ·Ð±Ä¿´Íý»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ë