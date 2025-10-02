板垣巴留、画業10周年記念原画展が開催決定 『BEASTERS』レゴシの描き下ろしイラスト公開
『BEASTARS』、『SANDA』、『タイカの理性』などを手掛ける漫画家・板垣巴留氏の画業10周年を記念した原画展が、2026年3月7日〜29日に東京・寺田倉庫にて開催されることが発表された。あわせて、板垣氏による新規描き下ろしイラストが公開された。
【写真】すごいシュール…！並んで父・板垣恵介氏と和やかに話す板垣巴留氏
本展は、『BEASTARS』をはじめ各作品より選出された多数の貴重な原画展示など画業10年間の軌跡を堪能できる内容になる。展覧会ショップコーナーでは、イベントオリジナルグッズも販売予定。
板垣氏は「生意気にも達成感みたいなものがないのは、この10年とても楽しかったからだと思います」と画業を振り返りつつ、「描いてるときの楽しさだけは必ず伝わると思います！」とコメント。
本展開催を記念し、板垣による新規描きおろしイラストを今後公開予定。鋭意準備中の描きおろしイラストから、特別に『BEASTARS』より主人公・レゴシの線画イラストが先行公開。描きおろしイラストは、きょう2日より開設されたイベント公式Xアカウントにて順次公開される。
■板垣巴留コメント
読者の皆様のおかげでデビュー10周年の原画展を開けることになりました。ありがとうございます。生意気にも達成感みたいなものがないのは、この10年とても楽しかったからだと思います。大雑把なもので、私の原画は特に緻密ではなく（スタッフさんたちの背景はすごいです)、ミスの修正も多いし、線は荒いです。でも、描いてるときの楽しさだけは必ず伝わると思います！ぜひ板垣巴留の原画展にお越しくださいませ。
【写真】すごいシュール…！並んで父・板垣恵介氏と和やかに話す板垣巴留氏
本展は、『BEASTARS』をはじめ各作品より選出された多数の貴重な原画展示など画業10年間の軌跡を堪能できる内容になる。展覧会ショップコーナーでは、イベントオリジナルグッズも販売予定。
本展開催を記念し、板垣による新規描きおろしイラストを今後公開予定。鋭意準備中の描きおろしイラストから、特別に『BEASTARS』より主人公・レゴシの線画イラストが先行公開。描きおろしイラストは、きょう2日より開設されたイベント公式Xアカウントにて順次公開される。
■板垣巴留コメント
読者の皆様のおかげでデビュー10周年の原画展を開けることになりました。ありがとうございます。生意気にも達成感みたいなものがないのは、この10年とても楽しかったからだと思います。大雑把なもので、私の原画は特に緻密ではなく（スタッフさんたちの背景はすごいです)、ミスの修正も多いし、線は荒いです。でも、描いてるときの楽しさだけは必ず伝わると思います！ぜひ板垣巴留の原画展にお越しくださいませ。