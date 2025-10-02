『あんぱん』特別編 古川琴音「視聴者にバトンを繋ぎたい」
NHKの連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が、9月29日から10月2日までの4夜連続で放送中。今回は「受け継ぐもの」に出演した中尾星子役・古川琴音がコメントを寄せた。
【写真】本編シーンの別カット
特別編は全4回。第1回は高橋文哉演じる辛島健太郎のプロポーズ秘話、第2回は原菜乃華演じるメイコの初舞台、第3回は大森元貴が演じるいせたくやのスランプ、第4回は古川琴音演じる中尾星子の決意と、それぞれのキャラクターに焦点を当てる物語が展開される。また、座談会では主演の今田美桜と『ばけばけ』主演の高石あかりの対談や、北村匠海ら共演者が撮影の裏話や思い出を語る。
■コメント
本編では不安げでどこか頼りない星子だったと思いますが、特別編では星子のアンパンマンへの真っ直ぐな想いと、のぶ・嵩との絆をゆっくりと深めていく過程が描かれています。星子が2人の意志を継いだように、朝ドラ「あんぱん」のバトンを視聴者のみなさんに繋ぐような第4話になっていればと思います。是非ご覧ください。
