安野貴博党首のチームみらい「政党・議員のお金の流れを可視化するツール」リリース 議員／政治団体へ呼びかけ
新党「チームみらい」は2日、政治資金の見える化ツールとする『みらい まる見え政治資金』を発表した。
【画像】チームみらい安野貴博代表が『みらい まる見え政治資金』披露
同党公式Xやnoteなどで「政治とカネの問題を終わらせるための第一歩」として披露。「『みらい まる見え政治資金』は、文字通り政党・議員のお金の流れを可視化するツール」だと解説。安野貴博党首も自身のXで「リリースいたしました!!!」と伝えた。
同ツールでは、（1）収支の全体像がつかみやすい、（2）収支報告書からは読み取れない情報を記載している（月次収支、B/S、出入金の詳細データ）、（3）ミス・エラーが起こりづらい、（4）（年次ではなく）いつでも公開可能――だとする。
具体的に、チームみらいの今年5〜9月の集計済み取引を対象に、収支の流れを示してみせた。
「今後は、追加機能を開発・実装していき、最終的には法律で義務付けられている政治資金収支報告書をワンクリックで作成できるようにします」という。
あわせて「『みらい まる見え政治資金』を使いたい議員／政治団体の方へ」とし、「本ツールはすでにオープンソースとして公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。チームみらいとして、導入のサポートも行えるように準備中です。導入についてご興味のある方は、こちらのフォームよりご登録ください」と呼びかけた。
