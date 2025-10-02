自民党総裁選は投開票を2日後に控え、各陣営による議員票の奪い合いが激しさを増しています。こうした中、小泉農水相はフィリピンの首都マニラで開かれている農林大臣が参加する国際会議に出席しています。現地から中継です。

小泉農水相は、1日夜遅くここマニラに到着しました。公務を優先する形での海外出張ですが、総裁選の候補者が選挙期間中に日本を離れるのは異例です。

フィリピン・ラウレル農業大臣「時間を取ってくれてありがとう。あなたが忙しいことは良く分かっています」

小泉農水相は、2日朝はフィリピンの農業大臣との会談に臨み、日本産の高級ぶどう「シャインマスカット」の輸入解禁を求めました。

現在は、ASEAN＝東南アジア諸国連合と日中韓3か国による農林大臣会合に出席しています。

──小泉農水相はなぜ、総裁選中に海外出張を行っているのでしょうか？

小泉農水相は現役の農水相として「公務を優先する」判断だと説明しています。

総裁選をめぐっては、2日は大阪で地方演説会が開かれますが、小泉氏は欠席しビデオメッセージを流す方向です。

こうした対応に他の陣営からは「他の候補者との論戦から逃げた敵前逃亡だ」などとの見方が出ています。

ある小泉陣営の議員は、「外国出張すれば『逃げた』と批判されるし、行かなければ『公務をおろそかにした』と批判される。何やっても叩かれる」と話しています。

小泉氏は17時間滞在したあと帰国し、2日夜に予定されている候補者との討論には出席する予定です。