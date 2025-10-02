¡ÖÆâÉô¾º³Ê¤Î¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡×DeNA¼¡´ü´ÆÆÄÌäÂê¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¡Ö3¿Í¤ÎÌ¾Á°¡×¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡¡¡Ö2·³¤ÎÁª¼ê¤âÇÄ°®¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤ÏÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤ÇÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡DeNA¤Ï10·î1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë9¡Ý6¤È¾¡Íø¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÎÍ¦Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éCS¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ºòÇ¯¸«¤¿¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¤â¤¦1ÅÙ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¤Î²¼Ñî¾åV¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡Ú´ÆÆÄÍ½ÁÛ¡ÛDeNA»°±º´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¤ÇÂàÇ¤︎¡Ø´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡ÙÃ«ÈË¤ä¥é¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¸õÊä¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¤Ç¹âÌÚË¤¬¿ä¤·¤¿¤¤¿ÍÊª¤È¤Ï︎
¡¡°ìÊý¤Ç¤¹¤Ç¤Ë»°±º´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¼¡´ü´ÆÆÄ¤ÎÁªÄêºî¶È¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤«¤é¤à¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë´ÆÆÄ¤ÏÃ¯¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£µå³¦Æâ¤«¤é¹Í»¡¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú´ÆÆÄÍ½ÁÛ¡ÛDeNA»°±º´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¤ÇÂàÇ¤!!¡Ø´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡ÙÃ«ÈË¤ä¥é¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¸õÊä¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¤Ç¹âÌÚË¤¬¿ä¤·¤¿¤¤¿ÍÊª¤È¤Ï!?¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç¼¡´ü´ÆÆÄ¿Í»ö¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¹âÌÚ»á¤Ï¸åÇ¤¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡ÖDeNA¤ÏÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤¬IT´ë¶È¤é¤·¤¯¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤È¤«¤ÇºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£´¶À¤è¤ê¤â¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸ÍÏÇ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í»¡¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÆâÉô¾º³Ê¤Î¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÇµåÃÄOB¤Ç¤â¤¢¤ëÃ«ÈË¸µ¿®»á¤ä¤«¤Ä¤Æ´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¤ÎÌ¾Á°¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¹âÌÚ»á¤¬ÍÎÏ»ë¤¹¤ë1¿ÍÌÜ¤Ïº£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿Â¼ÅÄ½¤°ìÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤éDeNA¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇDeNA¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¼ÅÄ¤ò¼¡´ü´ÆÆÄ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢DeNA¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÀè¤ÎÉÛÀÐ¤È¤·¤Æ¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¼çË¤¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹âÌÚ»á¤¬Æ±¤¸¤¯¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤Ï¼ç¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÐ°æÂöÏ¯¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËDeNA¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ4¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1·³¤«¤é2·³¤Ë¡Êº£µ¨¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï2·³¤ÎÁª¼ê¤â¡ÊµåÃÄ¤¬¡ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÀÐ°æÂöÏ¯¤¬¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤â´Þ¤á¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï1·³¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥àÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç2·³Áª¼ê¤ÎÇÄ°®¤â¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¤»ëÌî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¹âÌÚ»á¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£Â¤ò¤«¤é¤á¤¿¹¶·â¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¨¤Ð98Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÌ¾Í··â¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2000°ÂÂÇ¤âÃ£À®¡£°úÂà¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â¹Åç¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¡¢DeNA¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Çì³Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤ÊÌîµå´Ñ¤«¤é´ð¤Å¤¯¡¢ü¥ÀÐ°æ¥Á¥ë¥É¥ì¥óü¥¤ÏÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ËÜ³Ê³ÐÀÃ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¼ã¼ê¥Ê¥¤¥ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤¬¡Ö¤¢¤È1¿Í¡¢ÂçÊª¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤â200¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¸ø¹¯»á¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄOB¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ï7¥·¡¼¥º¥ó¤Ç5ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Îµ´¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¹âÌÚ»á¤â¡Ö¹©Æ£¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦´ÆÆÄ¤¬Íè¤Æ¡¢DeNA¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥ºî¤ê¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Îºß¤ê¤«¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¹¤¯°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤âº£¸å¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¹âÌÚ»á¡£µåÃÄOB¤È¤·¤Æ¤âº£¸å¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤ØÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÊª¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤âºßÇ¤5Ç¯¤ÇÄ¾¶á4Ç¯¤ÏA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤È¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÏÆ£Àîºå¿À¤ÎÆÈÁö¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢DeNA¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤ÏÃ¯¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï