インターネットイニシアティブ（IIJ）は、法人向けモバイル端末販売サービス「IIJモバイルサプライサービス」で、サムスン製の「Samsung Galaxy A25 5G」と「Samsung Galaxy A36 5G」、中古良品の「iPhone SE（第3世代）」の販売を開始した。価格はGalaxy A25が2万7800円、Galaxy A36が4万9800円、iPhone SE（第3世代）が3万2780円。

Galaxy A25/A36は、エントリークラスの5G対応スマートフォン。

Galaxy A25

Galaxy A36

Galaxy A25は約6.7インチの画面や大きな文字とアイコンでわかりやすいUI「かんたんモード」などを備える。チップセットは「MediaTek Dimensity 6100+」、メモリーは4GB、ストレージは64GB、バッテリー容量は5000mAh。

Galaxy A36は、背面に約5000万画素のメインカメラと約800万画素（超広角）、約500万画素（マクロ）の3つのカメラを搭載。メインカメラは光学手ぶれ補正機能を搭載しており、さまざまな画角で撮影が楽しめる。チップセットは「Snapdragon 6 Gen 3」、メモリーは6GB、ストレージは128GB、バッテリー容量は5000mAh。

また、中古良品のiPhone SE（第3世代）は、購入しやすい価格の中古商品としてラインアップされる。通常の使用による外観上のキズやスレなどがあるが、画面割れなどの重大な損傷はなく、動作も問題ない状態の端末としている。

iPhone SE（第3世代）