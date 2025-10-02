2.5次元アイドルグループすとぷりのジェルが手掛けるショートアニメ動画「遠井さん」のマンガ版「遠井さんは青春したい！ -って言ったらアニメ映画化したんだけど何この学園コメディ-」の下巻が、クリスマスイブの12月24日に発売することが１日、発表された。

この日は、主人公の遠井さんの誕生日。記念日にうれしい報告をした。同作は、ジェルのYouTube公式チャンネルで連載されてきたショート動画で、総累計再生数100億回以上の人気コンテンツ。昨年には小説、中学英単語本、公式ファンブックの形で書籍化されて、今年は７月18日にアニメ映画「遠井さんは青春したい！『バカとスマホとロマンスと』」を全国公開した。

この夏は、映画のプロモーションで、大阪・関西万博など全国津々浦々で「遠井さん」のイベントなどが開かれて、TikTokなどのSNSでは「遠井さんダンス」のモノマネも流行した。今回の下巻は、そんな“遠井さんイヤー”の締めとして、クリスマスプレゼントとして用意された。「遠井さんワールド」の物語を締めくくる一冊になるという。

YouTube公式チャンネルに、特別にバーチャルで生配信した遠井さん（ジェル）は、「ちょうど１年前の2024年クリスマスイブに小説を出して、今度はマンガ。映画や小説ともまた違った表現になっているので楽しみにしていてね。今日から予約スタートです」と話した。