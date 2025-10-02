なかやまきんに君、スヌーピーに扮する撮影オフショット公開「首輪を引きちぎりそうです」「スヌーピんに君」「かわいすぎ」
お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。9月27日に自身による新コーナーがスタートしたカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする!?』（毎週土曜 前8：30〜）のロケで東京・南町田グランベリーパークを訪れた際の、「スヌーピー」の垂れ耳カチューシャにタンクトップ姿での撮影オフショットを披露した。
【写真・動画】「首輪を引きちぎりそうです」垂れ耳カチューシャでスヌーピーになりきるなかやまきんに君
きんに君は「#色々な展示物があってめちゃくちゃ楽しかったです #キャースヌーピーとマッチョのコラボステキー」などのハッシュタグを交えつつ、人気キャラと筋肉がコラボする多数の写真と、カメラの前で耳を動かしてみせるおちゃめな動画などをアップした。
この投稿にファンからは「首輪を引きちぎりそうです スヌー…ピワーーーーー！」「スヌーピんに君かわいい」「かわいすぎ、、、、、ヤー!!!!!!」「ありがとう 幸せになれました」「服装がもうスヌーピーなんよ プロテインを飲ませたスヌーピー」「ゴリ筋スヌーピー」「足取りがウキウキしてる」「似合ってます笑」などの反響が寄せられている。
