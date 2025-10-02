“セクシー女優＆シンガー”河北彩伽「本当の私が写ってます」 最新写真集で新境地
セクシー女優でシンガーとしても活動する河北彩伽（26）が、最新写真集『soft noise』を11月20日に発売する。セクシー女優としてトップを走り続ける一方、歌手やタレント活動でも活躍の場を広げる河北が、「これまでとは一線を画した一冊に」と語っている。
【別カット】河北彩伽の最新写真集『soft noise』より
河北は「ただヌードを見せる写真集ではなく、自分の感情やカメラマンとのやり取りを写したい」と制作への想いを明かす。撮影を担当したのは写真家・松岡一哲。スタジオを中心に展開される撮影は、まるで“セッション”のような即興性を帯び、アート性の高い衣装やメイクで新しい表現が生み出された。
仕上がった写真は、従来のグラビア的なイメージを超え、ライブ感のある作品群となった。「セクシー女優の存在も社会的に少しノイジーだし、私自身の中にもザラっとした感情がある。だからこそ、この写真集には今まで見せてこなかった“本当の私”が写っています」と河北。これまでなら掲載をためらったカットも収録されており、河北自身「ファンだけでなく、同性にも見てもらいたい」と強調している。
河北は2018年に河北彩花名義でデビュー後、瞬く間にトップ女優に。2019年に引退が報じられるも、2021年に復帰し圧倒的な人気を確立。2024年に現在の芸名へと改名し、さらに歌手としての活動をスタートさせた。来年2月には「萌名」名義で歌手デビューを予定するなど、表現者としての幅を広げ続けている。
【別カット】河北彩伽の最新写真集『soft noise』より
河北は「ただヌードを見せる写真集ではなく、自分の感情やカメラマンとのやり取りを写したい」と制作への想いを明かす。撮影を担当したのは写真家・松岡一哲。スタジオを中心に展開される撮影は、まるで“セッション”のような即興性を帯び、アート性の高い衣装やメイクで新しい表現が生み出された。
河北は2018年に河北彩花名義でデビュー後、瞬く間にトップ女優に。2019年に引退が報じられるも、2021年に復帰し圧倒的な人気を確立。2024年に現在の芸名へと改名し、さらに歌手としての活動をスタートさせた。来年2月には「萌名」名義で歌手デビューを予定するなど、表現者としての幅を広げ続けている。