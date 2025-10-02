東京・町田市で76歳の女性が包丁で刺され死亡した事件で、逮捕された男が、「人生に絶望感があふれた。人を殺して人生を終わりにしようと思った」と供述していることがわかりました。

きょう送検された桑野浩太容疑者（40）はおととい夜、町田市にあるマンションの外階段で、買い物帰りだった秋江千津子（76）さんの腹などを包丁で刺し殺害したなどの疑いがもたれています。

その後の警視庁への取材で、桑野容疑者が「自分のところにだけ配送物が届かないなどの出来事が積み重なって、人生に絶望感があふれた。人を殺して人生を終わりにしようと思った」と供述していることが新たにわかりました。

死亡した秋江さんの娘がけさ取材に応じ、悲痛な胸の内を語りました。

秋江千津子さんの娘

「人に向かっていくのは自分に理解できないですし。自暴自棄になるタイミングも、もちろんあると思うんですけど、人に危害を加えていいと、そこに向かっていく心情がわからない。母が一番無念だと思う」

警視庁は犯行に至ったいきさつを調べています。