ドローンの飛行禁止を示す標識＝デンマーク・コペンハーゲン/NurPhoto/Getty Images

（ＣＮＮ）数週間にわたって繰り返される欧州での領空侵犯を受けて、欧州連合（ＥＵ）の首脳はデンマーク首都コペンハーゲンでの会合で、「ドローンの壁」などを含む防衛措置について協議を行うとみられている。

情報筋によれば、欧州委員会はＥＵと共同で「防衛準備ロードマップ」の策定に取り組んでいる。このロードマップにはドローンの壁を含む四つの防衛計画が含まれるという。

ドローンの壁とは、物理的な壁ではなく、ＥＵ加盟国が保有するドローン対策能力を基盤とした、無人機を探知・迎撃するための多層的な防衛網を指す。

これは、ロシアによるとされる無人機の領空侵犯が相次いで報告される中で打ち出された。ロシア側はドローンの領空侵犯への関与を否定している。

欧州委員会のフォンデアライエン委員長は「欧州はロシアの無人機による侵犯に対して、強力かつ団結して対応しなければならない」と述べた。同氏は、東部戦線監視の一環として、ドローンの壁を建設するための即時行動を提案するとし、ウクライナや北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）とともに前進しなければならないと強調した。

欧州首脳は、この構想が実際にどのようなものになるのか、また実施までにどれくらいの時間がかかるのかについて、ほとんど情報を明らかにしていない。

ドイツのピストリウス国防相は、ドローンの壁の開発には少なくとも３〜４年はかかると警告した。一方、ラトビアのシリニャ首相は１日、コペンハーゲンで記者団に対し、「３年は必要ない」とし、もっと短期間で実現できるとの見通しを示した。

欧州外交問題評議会（ＥＣＦＲ）の防衛・安全保障・テクノロジー政策フェロー、ラファエル・ロス氏はＣＮＮに対し、ドローンによる防空壁はＮＡＴＯの防空体制に現在存在する「大きな穴」を埋めるのに役立つ可能性はあるものの、その概念自体は必ずしも新しいものではないと語った。

ロス氏によれば、欧州の防空・ミサイル防衛体制の強化を目指す「欧州スカイシールド・イニシアチブ（ＥＳＳＩ）」と呼ばれるプロジェクトは長年にわたり検討されてきた。

ロス氏は、ＮＡＴＯの東側に沿ってセンサー網を拡充することで、各国はドローンの侵入をより効果的に探知・追跡できるようになると指摘した。「これまで、ＮＡＴＯの防空体制は高速で移動する航空機ミサイルや弾道ミサイル、巡航ミサイル、極超音速ミサイルなどに備えるものだったが、ドローンに特化していなかった。ウクライナ情勢を目の当たりにした結果、状況は徐々に変わりつつある」

ロス氏によれば、ウクライナは欧州で最もドローン戦と対ドローン戦の経験を積んだ国だという。ロス氏は、同分野に関する助言者の知見を取り入れることで、欧州の他の国々がロシアのドローンに対抗するための最善の方法を理解することに役立つとの見方を示した。

ドローンは小型で安価でありながら、甚大な被害をもたらす能力があるため、戦闘対象国にとって不釣り合いな脅威となりうる。物理的な被害を与えるだけでなく、偵察にも利用され、上空では航空機と衝突するリスクも伴う。

ロス氏によれば、ドローン迎撃システムもさらに発展させることが可能だ。各国は、迎撃に米国製の高額な地対空ミサイル「パトリオット」などを使うのではなく、ドローンが稼働するために依存している電波の妨害や信号のかく乱といった比較的安価な電子戦の手法を取り入れる方向に進むのではないかと示唆した。