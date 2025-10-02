日産「新“FR”スポーツカー」登場！ “Z32”な旧車デザイン＆400馬力超え「V6TT」搭載モデルが話題に！ “深夜の紫”採用した「Z」の米国ヘリテージエディションに称賛の声

Zファン熱狂、「ヘリテージエディション」に注目集まる

日産の北米法人は2025年9月10日、「Z」（日本名：フェアレディZ）の愛好家が毎年集まるイベント「ZCON」で、「Zヘリテージエディション」を発表しました。

レトロな雰囲気をまとった特別仕様に、Zファンから多くの反響が寄せられています。

“Z32”な旧車デザインに称賛の声！

1969年のデビュー以来、Zは日産の“走りへの情熱”を体現し、多くのスポーツカー愛好者から支持され続けています。

2022年に発売された現行の7代目モデルは、長い伝統に最新技術を巧みに融合させた革新的な一台となっています。

今回発表されたヘリテージエディションは、北米市場向けに設定された2026年モデルのパッケージオプション。1989年から2000年に販売された4代目「300ZX（Z32型）」へのオマージュを込めた意匠が随所に盛り込まれています。

エクステリアには、ブロンズカラーの19インチRAYS製ホイールやカーボンファイバー製リアスポイラー、「TWIN TURBO」バッジとグラフィックを専用装備。

ボディカラーには、現地仕様では従来設定のなかった「ミッドナイトパープル」が採用され、重厚感あるスタイルを演出します。

インテリアには、専用のドアキックプレートやフロアマットを装備。細部にまでこだわった仕立てにより、所有する満足感を高めています。

パワートレインは通常モデルと同様、3リッターV型6気筒ツインターボ「VR30DDTT」型エンジンを搭載。最大出力405馬力・最大トルク475Nm（北米仕様は400hp・350lb-ft）を発揮し、トランスミッションは6速MTまたは9速AT、駆動方式はFR（後輪駆動）です。

対象となるのは足回りを強化した「パフォーマンス」グレードで、価格は5万2970ドル（約780万円）。ヘリテージエディション装着車は5万5910ドル（約820万円）で、発売は2025年9月下旬を予定しています。

Zヘリテージエディションに対しては、「ブロンズホイールがほどよいレトロ感を醸し出している」「Z32への敬意がしっかりと感じられる」といった外観の魅力を称賛する声が多く寄せられています。

今回人気が根強い北米市場に向けたモデルとしての登場ですが、日本のファンからも「ぜひ日本市場でも発売してほしい」という熱い期待が数多く挙がっています。

Zの伝統を現代に再構築したヘリテージエディションは、往年のファンの記憶を呼び起こすと同時に、新たな世代にもZの魅力を伝える一台となっています。