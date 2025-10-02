「デアデビル」シリーズのチャーリー・コックス＆『マグニフィセント・セブン』（2016）ヘイリー・ベネットが、SFラブストーリーを描く映画『Synthetic（原題）』で主演を務めることがわかった。米が報じている。

本作は近未来を舞台に、退役軍人が孤独な生活を送るなか、逃亡中の女性型アンドロイドが自分の農場に避難してきたことで、日常が一変する様を描く。

監督は、映画プロデューサーのオリバー・リッジで、本作が長編監督デビュー作となる。脚本は、リッジによるオリジナルストーリーを基に、アメコミ作家コンビのコリン・ケリー＆ジャクソン・ランジングが執筆。撮影はケンタッキー州で行われ、すでに完了している。

共演者には、「ワンス・アポン・ア・タイム」ラナ・パリラ、『キャプテン・フィリップス』（2013）バーカッド・アブディ、「君との永遠」ラヴィー・シモーン、『ラ・コシーナ 厨房』（2024）スペンサー・グラニース、「グースバンプス」ジョナサン・シルヴァーマンが名を連ねる。

リッジ監督は声明にて、「数え切れないほどの夜、この映画のことを夢見てきました。しかし長編監督デビュー作にこれほど豪華なキャストが集まるなんて、夢の中でも想像していませんでした。彼らが、僕の想像の中だけに存在していたキャラクターに命を吹き込む姿を見るのは、謙虚な気持ちになると同時に、あらゆる映画制作者にとって大きな刺激となります」と語っている。

主演を務めるコックスは、マーベル・ドラマ「デアデビル」「デアデビル：ボーン・アゲイン」の主人公マット・マードック／デアデビル役でお馴染み。次回作として「ボーン・アゲイン」シーズン2に加え、ラブコメ映画『Merv（原題）』も控えている。

ベネットは『マグニフィセント・セブン』、『ガール・オン・ザ・トレイン』（2016）、『シラノ』（2021）などで知られ、最新作「ラスト・フロンティア ～最果てのアラスカ～」が2025年10月10日よりApple TV+で配信開始となる。

なお、タイトルの“Synthetic”は日本語で「人工的」などの意味をもつ英単語だが、「作品タイトルや題材に反して、本作の制作にAI俳優は一切使用されていない」と補足されている。

