IVE・ユジン、幼少期の写真と現在が“シンクロ率100％”!?生まれながらの美女であることを証明

ガールズグループIVEのメンバー、ユジンが幼い頃の写真を公開した。生まれながらにして美女であることを証明し、話題になった。

【写真】「布足りてる？」ユジンのボリューム感

去る9月27日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『驚きの土曜日』には、「スターの幼い頃の写真を当てる」コーナーが行われた。

同日公開されたユジンの幼い頃の写真は、綿菓子を持ってかわいい服を着た姿であった。出演者たちは、写真を見るやいなや「ガールズグループのようだ」「最近活動しているアイドルのようだ」という反応を示した。

（写真＝tvN）中央：ユジン

格闘家のキム・ドンヒョンがIVEのウォニョンと叫んだが、誤答であり、コメディアンのムン・セユンが「ユジン」と正解を当てた。正解の公開直後、画面に映った幼い頃のユジンは、現在の姿とそっくりで、皆を驚かせた。はっきりとした目鼻立ち、賢そうな雰囲気まで現在と“シンクロ率100％”だった。

追加の写真が公開されると出演者たちは、「とても可愛い」「今と同じだ」と感嘆し続けた。番組の字幕には「昨日撮ったレベル」というコメントが登場し、笑いを誘った。

なお、ユジンはIVEの活動はもちろん、Netflixバラエティ『クライムシーン・ゼロ』など、多様なジャンルにわたって活躍中だ。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。