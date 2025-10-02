メンバーの“熱愛説”報道後も堂々と笑顔！KISS OF LIFE・ナッティ＆ハヌル、フランスへ出国【空港写真】

KISS OF LIFEのナッティとハヌルが、それぞれ異なる魅力で視線を奪った。

ナッティとハヌルは、フランス・パリで開催される「Isabel Marant（イザベル・マラン）2026 S/Sコレクション」に出席するため、10月1日午前、仁川（インチョン）国際空港から出国した。

この日、ナッティはホワイトトーンのコーディネートで清純な魅力を披露。前髪を下ろしたハーフアップヘアで、愛らしい雰囲気も添えた。

一方、ハヌルはオールブラックコーデでシックなカリスマ性を演出。ロングストレートヘアを前に垂らし、清純さと強烈さを兼ね備えたスタイルを完成させた。

2人はそれぞれ異なるスタイルを披露しながらも、揃ってハートポーズを見せ、息の合ったケミストリーをアピール。ナッティの優雅なホワイトムードと、ハヌルのクールなブラックムードが絶妙に調和し、KISS OF LIFEならではの多彩な魅力を放った。

ナッティ（左）とハヌル

先立って9月28日、中国のSNS「Weibo（ウェイボー）」に、KISS OF LIFEメンバー・ジュリーがバーの個室で男性とスキンシップを交わす映像が公開され、熱愛説が浮上した。メンバーの熱愛報道後、初めて公の場に姿を現したナッティとハヌルだったが、変わらぬ笑顔と美貌で視線を奪った。

なお、ナッティとハヌルが所属するKISS OF LIFEは、11月5日に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たす。