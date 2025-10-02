ILLIT、学園祭に引っ張りだこ！豪雨にも負けない全力パフォーマンスに大歓声

ILLITが大学の学園祭に出演し、情熱的なステージでキャンパスを熱く盛り上げた。

ILLITは最近、誠信女子大学（9月19日）、東国大学（9月25日）、慶熙大学（10月1日）の学園祭に登場し、学生たちと交流した。

ILLITは、 3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』をはじめ、『oops!』『jellyous』、デビュー曲『Magnetic』『Tick-Tack』など、大ヒット曲を次々と披露した。会場を埋め尽くした観客たちは一緒に歌を口ずさみ、ILLITの圧倒的な人気を実感させた。

ILLITはステージ冒頭から生き生きとしたライブパフォーマンスを披露し、会場の雰囲気を一気に盛り上げた。安定感のあるボーカルと弾むようなダンスで瞬く間にステージを掌握した彼女たちは、合間に掛け声を入れて盛り上げ、観客と目を合わせたり手を振ったりしながら積極的に交流した。『oops!』では、サビに合わせて観客と一緒に頭上で手を回すポイントダンスで、会場の熱気をさらに高めた。『Magnetic』のパフォーマンスでは大合唱と歓声が巻き起こり、会場は熱狂の渦に包まれた。

また、ILLITのプロ意識も際立った。誠信女子大学の公演当日は豪雨に見舞われたが、彼女たちは一切動きを崩さず全力でパフォーマンスを続行した。その姿に観客は大きな感動を受け、終始熱い声援を送った。ILLITは「雨の中でのステージは初めてで、すごくロマンチックで楽しかったです。皆さんが一緒に歌ってくださって、たくさん盛り上げてくれて嬉しかったです」と感想を語った。

なお、ILLITは10月2日午後5時にソウル・汝矣島（ヨイド）のKBSホールで開催される「第20回ソウルドラマアワード」で祝賀公演を行う予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。