EXILE TAKAHIRO、手作りカボチャ料理披露「美味しそう」「食べてみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/02】EXILE TAKAHIROが10月1日、自身のInstagramを更新。手作りのかぼちゃ料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】EXILE TAKAHIRO、家庭的なカボチャ料理
TAKAHIROは「ヘラクレスのヘラでタカボのカボチャ」と自身のライブグッズであるキッチングッズの名前と自身の愛称、かぼちゃをかけたダジャレで投稿。「＃ダジャレさむすぎて ＃激ひき肉」などのハッシュタグを添えて、ひき肉入りのかぼちゃの煮物を公開した。かぼちゃとひき肉を丁寧に調理する様子を写している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理投稿待ってました」「ダジャレ最高」「優しさが伝わる」「料理上手」「食べてみたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆EXILE TAKAHIRO、ダジャレ交えて手料理を紹介
