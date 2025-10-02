ROIROM本多大夢＆浜川路己、JINS姉妹ブランド「RIM」新ビジュアルで存在感放つ グループ初の冠ラジオ特番も決定
【モデルプレス＝2025/10/02】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）が、JINSの姉妹ブランド「RIM（リム）」の第2弾プロモーション「あすへかける。Iconic Modern Frame」の新ビジュアルを公開。あわせて、ROIROMとして初の冠ラジオ特別番組「RIM presents ROIROM のあいしてゆー」（TBSラジオ）が放送されることも決定した。
【写真】ROIROMが密着 キュートな新ビジュアル
主役となるのは、ひときわ存在感を放ち周囲の視線を釘付けにするネクストアイコン的なアイウエア。ビジュアルには、2025年のSUMMER COLLECTION「RIMLESS＋DOUBLE BRIDGEいまをかける。」に続き第2弾となる、ROIROMの本多と浜川が起用された。秋冬のコーディネートに身を包んだ2人が、それぞれの個性で新作フレームをかけこなす。ビジュアルでは、本多がジャケットスタイルにイエローデミのウエリントンを合わせ、浜川は表情を柔らかく見せるラウンドを、鮮やかなブルーのセーターと合わせたスタイルで披露している。
プロモーションのローンチを記念し、ファンへ向けた特別なキャンペーンとして、ROIROMの2人の完全撮り下ろしビジュアルを使用したリーフレット、ステッカー、ビジュアルカード各1種のセットを、対象商品の購入者にプレゼントするキャンペーンを開始（申し込み制）。また、RIM公式X（旧Twitter）にて、撮り下ろしビジュアルを使用したステッカーのプレゼントキャンペーンも行われる。
さらに、今回のローンチを記念し、TBSラジオにてROIROM初の冠ラジオ特別番組「RIM presents ROIROM のあいしてゆー」の放送が決定。放送日は10月15日21時〜22時となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ROIROM、秋冬の新作フレームかけこなす
主役となるのは、ひときわ存在感を放ち周囲の視線を釘付けにするネクストアイコン的なアイウエア。ビジュアルには、2025年のSUMMER COLLECTION「RIMLESS＋DOUBLE BRIDGEいまをかける。」に続き第2弾となる、ROIROMの本多と浜川が起用された。秋冬のコーディネートに身を包んだ2人が、それぞれの個性で新作フレームをかけこなす。ビジュアルでは、本多がジャケットスタイルにイエローデミのウエリントンを合わせ、浜川は表情を柔らかく見せるラウンドを、鮮やかなブルーのセーターと合わせたスタイルで披露している。
プロモーションのローンチを記念し、ファンへ向けた特別なキャンペーンとして、ROIROMの2人の完全撮り下ろしビジュアルを使用したリーフレット、ステッカー、ビジュアルカード各1種のセットを、対象商品の購入者にプレゼントするキャンペーンを開始（申し込み制）。また、RIM公式X（旧Twitter）にて、撮り下ろしビジュアルを使用したステッカーのプレゼントキャンペーンも行われる。
◆ROIROM、初の冠ラジオ特番決定
さらに、今回のローンチを記念し、TBSラジオにてROIROM初の冠ラジオ特別番組「RIM presents ROIROM のあいしてゆー」の放送が決定。放送日は10月15日21時〜22時となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】