【モデルプレス＝2025/10/02】元乃木坂46の堀未央奈が1日、自身のInstagramを更新。ドレス姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】堀未央奈、美脚際立つ純白ドレス姿

◆堀未央奈、ミニ丈ドレスで美脚を披露


堀は「Coming Soon」とつづり、ポラロイド風の写真を公開。白いベアトップドレスを着用し、木製の棚の上に横たわるポーズで、スラリとした美しい脚を披露している。

◆堀未央奈、ドレス姿に絶賛の声


この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「発光してる」「可愛すぎる」「美脚に目がいく」「スタイル抜群」「見惚れてしまう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

