明るい視界、しっかり遮光。ライトカラーで快適な目元へ【コールマン】のサングラスがAmazonに登場中‼
軽さとフィット感が◎。日常に溶け込む【コールマン】の偏光サングラスがAmazonに登場!
コールマンのサングラスは、軽量かつ柔軟性のあるフレームを採用し、長時間の着用でも顔に優しくフィットする快適な装着感を実現している。
レンズには、偏光度60パーセント以上のライトカラー偏光レンズを搭載。視界を明るく保ちながら、反射光をしっかりと抑え、ドライブやアウトドア、街歩きなど、日常のさまざまなシーンで目の疲労を軽減する。
色味が薄いため、曇天や夕方にも自然な視界を確保できるのが特長。
機能性とファッション性を両立した一本。軽やかに、そしてスマートに日差しを味方につける。
