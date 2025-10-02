坂下千里子、おかずぎっしりな“手作り”曲げわっぱ弁当に反響「ご馳走」「おいしそ〜」「料理上手」
タレントの坂下千里子（49）が9月29日、自身のインスタグラムを更新。色とりどりのおかずが詰まった手作り弁当を披露した。
【写真】「おいしそ〜」「料理上手」おかずぎっしりな“手作り”曲げわっぱ弁当
投稿では「3人分のお弁当」とつづり、焼き鮭や唐揚げ、卵焼き、野菜の和え物などがたっぷり入った曲げわっぱ弁当を公開。
さらに「包んだら、信号の色だった」と、赤・青・黄のバンダナで包んだ写真も紹介し、遊び心ある仕上がりとなっている。
この充実のお弁当に、コメント欄には「ご馳走」「料理上手」「千里子シェフ、お弁当とてもおいしそ〜」「御家族は幸せですね〜」「カラフルで、鮭と鶏唐も入っていて、美味しそうです」といった声が寄せられたほか、「千里子さんのお弁当見るのほっこりしてます」「ぽかぽかで千里ちゃんの料理コーナーとか見てみたいな」といった温かい感想も集まり、家庭的な一面を見せた投稿に称賛の声が広がっている。
