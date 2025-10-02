“投資家”桐谷さん75歳、マクドナルドで爆食い続く ネット衝撃「70代の食欲とは思えません」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が2日、自身のXを更新。連日マクドナルドに通ったことを報告し、食べたメニューの写真を投稿した。
【写真】量がヤバい！桐谷さんが毎日注文するマクドナルドのメニュー
先月下旬から毎日のように優待券を使った食事メニューを伝えている桐谷さん。Xでは先日、「近くのマクドナルドで昼食」と報告し、期間限定メニューの「とろ旨すき焼き月見」やマックフロートなどを注文したことが、ネット上で「爆食いですね とても70代の食欲とは思えません」「マクドナルド 1人でこんなに食べるんですか！？」「すごい！胃腸も丈夫な桐谷さん！」などと話題に。
そんな中で今回も「月期限の優待券がまだ沢山残っています 昨日は、2つの講演の後、吉祥寺へ移動して、いしがまやハンバーグアトレ吉祥寺店(きちり)で、ハンバーグを食べました。今日は講演の後、友人と自転車を押してバーミヤン新宿西口大ガード店へ。ラーメンを頂きましたが使いきれず、他にもマクドナルドなど」と説明。
高カロリーな食事を堪能した写真をアップしながら「今月までのマクドナルドの優待券も3セットあるので、帰りに写真のものを持ち帰りました」と前回と同じく期間限定メニューの「とろ旨すき焼き月見」とフライドポテトを注文したことを伝えた。
そして、最新の投稿では「忙しくて、数日、Xを書く余裕がなかったので、まず29日のことから。29日は夕方某誌が、私のところで有名人との対談を企画したので、数日前から部屋の片付けで大忙し 対談の後、部屋の片付けを手伝ってくれた友人とまずバーミヤンで、9月までの優待を使い切り、マクドナルドの品物も持ち帰りました」と再びマクドナルドへ足を運び、ハンバーガーを食べたことを伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
