2日、渋谷区の長谷部健区長が会見で混乱を防止するための「今年のハロウィーン対策」を説明した。

【映像】「ハチ公像の仮囲い」とは？

今年の渋谷区のハロウィーンの対策のキーワードは「禁止だよ！ 迷惑ハロウィーン」。

渋谷駅の周辺の安全対策については10月31日（金）夜9時から翌日の朝5時まで、警備員約125名を配置し、ハチ公広場など10カ所程度で監視体制を強化する。警察や関係機関と協力し、状況に応じて柔軟に対応するとした。

また、路上飲酒、喫煙、路上販売、客引き防止のため、3日間で延べ90名程度の職員が啓発活動を行う。さらに10月30日（木）から11月1日（土）まで、人流整備とハチ公像保護のためハチ公像のまわりに仮囲いを設置。

10月31日（金）夕方から11月1日（土）早朝にかけて渋谷駅周辺では交通規制を実施。また、当日の混雑状況によって公共交通機関の運行や歩行者動線などが通常とは異なる可能性があるとした。

民間企業にも協力を呼びかける。10月30日（木）17時から11月1日（土）朝5時まで、渋谷駅周辺LUUPポートの利用を停止。停止期間中は、貸し出し場所、返却場所ともに当該エリア内は選択できないようになる。

次に路上飲酒の制限について。昨年から1年を通じて夜間路上飲酒は条例で禁止されている。10月31日（金）18時から翌5時は路上飲酒が禁止される。また、路上飲酒禁止エリア及びその周辺の58店舗に対し、10月31日（金）18時から翌5時の酒類の販売自粛を依頼する。

（ABEMA NEWS）

