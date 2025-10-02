アメリカで連邦政府の予算が失効し、7年ぶりに政府機関の一部が閉鎖されました。観光施設の休業が相次ぐなど影響が出始めています。

アメリカ バンス副大統領

「政府閉鎖が数週間も長引くのなら、生活に必要な基本的サービスを確実に受けられるよう、できる限りのことをする」

アメリカでは1日未明、医療保険制度をめぐる与野党対立の影響で連邦政府の予算が失効し、政府機関の一部閉鎖が始まりました。

その影響は観光地などで出始めていて、政府が管理するワシントン記念塔では…

記者

「入り口には張り紙がしてあり、きょうは中に入れないと書いてあります」

観光客

「全て閉まっています。チケットを買い、楽しみにしていたのにガッカリです」

今後は航空便の遅延など交通機関の乱れが懸念されるほか、雇用統計などの経済指標の発表も延期される見通しで、経済面での混乱も予想されます。

トランプ大統領は「閉鎖が続けば連邦職員を解雇せざるを得ない」とけん制していますが、1日も議会では予算の採決に必要な動議が否決されるなど歩み寄りの気配はなく、問題は長期化する可能性もあります。