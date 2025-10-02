歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。出産後、夫から双子の出産を祝福する花束がサプライズで贈られたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 夫からサプライズ「お花プレゼントしてくれてびっくりしました」 産後の体重変化にも驚き「5キロ以上ある双子を産み」「3キロしか減ってない」



中川さんは、「わあい！夫から 双子を無事出産したお礼に！とお花プレゼントしてくれてびっくりしました」とコメントし複数枚の写真を投稿しました。







病院の産科病棟で撮影された写真には、中川さんが点滴を受けながらも、華やかな花束を持って微笑む姿が映っています。花束は双子の名前のイメージに合わせたフラワーブーケとのことで、「入院景色が明るくなります嬉しいなあ こんなサプライズはありがたいね」と喜びをつづっています。





出産後の体の変化について「信じられない5キロ以上ある双子を産み、トータルで信じられないくらい増えたのに3キロしか減ってない なんだそれ！！納得いかないどころかもうどうしろと、、！」とユーモアを交えた報告も。



また、中川さんの母親である「桂子さん」も毎日病院を訪れ、生まれたばかりの双子に贈り物を持参するなど「すっかり孫バカしちゃってる！」と明かしています。

中川さんは、「きのうお腹切ったのに今日から強制歩行訓練、、、！」と報告。「笑うと地獄みたいにお腹いたい 産んだ後もこんなに試練だらけだとは、、、！」とコメントし、産後の苦労を絵日記に記しています。







中川さんは「ずーっと楽しみだったお祝い膳がついにでました！ウニ、カニ、松阪牛！バンザイ！！頑張って良かった〜！！」と病院食の豪華さにも感激している様子が伝わってきます。







投稿の最後には「ああお腹痛すぎる 笑ったら痛すぎて号泣してしまったよ」とコメントし投稿を締めくくりました。







この投稿に、「私も帝王切開だったのでよく分かります！結構スパルタですよね〜無理せずに〜」「頑張った後の幸せは、最高に最幸でしょう 息子さん達の成長を楽しみにしてますね」「優しい旦那様 皆さんの愛に包まれていますね」「産んだばかりはしばらく体大変だと思うけどお大事にね、応援してます」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】