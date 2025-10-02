クーリッシュから冬季限定の新商品が登場♡濃厚バニラ＆ベルギーチョコ

ロッテの“飲むアイス”クーリッシュから、冬季限定品質の「クーリッシュ “濃い”バニラ」「クーリッシュ “濃い”ベルギーチョコレート」が10月下旬より順次登場♡ 冬向けに微細氷を小さく仕立て、マイルドな冷涼感とよりなめらかな食感に。バニラは乳脂肪分1.0％配合で濃厚な味わいを実現し、雪の結晶やハート・星のレアデザインで冬気分を楽しめます♪ 価格は各194円（税込）、全国で販売予定です。

冬季限定の濃厚バニラでほっとひと息♡



「クーリッシュ “濃い”バニラ＜冬季限定＞」は、通常より乳脂肪分を1.0％配合し、冬にぴったりな濃厚な味わい♡

微細氷を小さくすることでマイルドな冷涼感と滑らかな口当たりを実現。140ml入りで希望小売価格は194円（税込）。雪の結晶をあしらった冬らしいデザインも魅力です。

ベルギーチョコレートも冬仕様でなめらか



「クーリッシュ “濃い”ベルギーチョコレート＜冬季限定＞」は、微細氷を小さくした冬季限定仕様で、チョコレートの濃厚さと滑らかな食感を楽しめます♡

バニラ同様140mlで価格は194円（税込）。雪の結晶のデザインで、冬らしい気分を手軽に味わえる“飲むアイス”です。

