G−DRAGONのシグネチャーフラワー「818 BLOOM」が、1次予約販売に続き、2次も完売した。予約販売開始わずか19分で完売を記録したという。

先月21日の世界平和の日に合わせて全世界に披露した1次予約販売は、3時間で完売し、大きな注目を集めていた。2次販売では、サイトオープンと同時に接続者が集中した。

韓国メディアのイルガンスポーツは2日「今回のプロジェクトを総括したエムトリーアイアンドシーの関係者は『1次完売以後、海外サイト物量の一部を緊急確保したにもかかわらず、再び全完売した。G−DRAGONの平和メッセージを盛り込んだ818 BLOOMを購入できなかったファンの物足りなさを解消するための方法を用意する計画』と話した」と報じ、3次販売を予告した。

今回の2次販売に合わせ、G−DRAGONが直接ブロックを組み立てる映像がSNSにアップされ、ファンの間で話題になっている。

ピースマイナスワンの知的財産権（IP）を活用して製作した「818 BLOOM」は、G−DRAGONが直接デザインに参加した限定版ブロックセット。直筆署名とシリアルナンバーが記載された正規品認証書が封入されるという。