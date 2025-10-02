「高石あかりさんかと」元尼神インター・誠子、美しいモデルショット公開！ ファッション誌の表紙を飾る
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは10月1日、自身のInstagramを更新。念願であったファッション誌の表紙を飾ったことを報告しました。
2枚目はインディゴデニムと黒のスニーカーでカジュアルにまとめ、3枚目は白を基調にTシャツのプリントとカラフルなアクセサリーを効かせた美しい装いを披露しています。
コメントでは、「高石あかりさんかと、思いました！！！！」「ドリームズカムトゥルーですね」「いつも自然体なファッション素敵」「とても可愛いです」「おめでとさ〜ん」との声が寄せられています。
「夢が叶いました」誠子さんは「夢が叶いました。ファッション誌の表紙になる フリーになってからの夢でした 叶えてくれてありがとうございます 『LaLa Begin』本日から発売です」とつづり、3枚の写真を公開しました。いずれもTシャツとパンツを組み合わせたスタイルで、1枚目はライトブルーのデニムに淡いピンクのフラットシューズを合わせた甘めのコーディネート。
『LaLa Begin』とは？誠子さんが表紙を飾った『LaLa Begin』は、世界文化社が発行するファッション誌です。「『ほしい！』が見つかるGOOD LIFE BIBLE」をコンセプトに、ファッションを中心に旅や健康、趣味などの企画を掲載しています。9月30日には、誠子さん掲載の別冊ムック『BASIC10×10 RULES 服好き10人の「服・靴・鞄」10箇条』を発売しました。
(文:勝野 里砂)