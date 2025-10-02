ナムコ初の自社開発作「ジービー」復刻　アケアカ版で現行機向けに登場

株式会社ハムスターは10月2日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに「アーケードアーカイブス ジービー」を、さらにNintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox Series X|S向けに「アーケードアーカイブス2 ジービー」を配信開始しました。

「ジービー」は1978年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアーケードゲーム。ブロック崩しにピンボールの要素を取り入れた、独自のゲーム性で注目を集めた作品です。

当時ナムコが初めて自社開発したタイトルであり、同社のゲーム開発史において大きな節目となった記念碑的作品でもあります。画面上部に配置されたブロックを弾き飛ばす爽快感と、ピンボールのような得点ギミックが組み合わさったルールは、後のゲームデザインにも大きな影響を与えました。

今回配信された「アーケードアーカイブス」版では、オリジナルの雰囲気をそのままに現行機でプレイ可能。さらにマウス操作にも対応し、より直感的なプレイが楽しめるようになっています。

価格はSwitch版が838円（税込）、PS4版が837円（税込）、Switch 2／PS5／Xbox Series X|S版となる「アーケードアーカイブス2 ジービー」は1100円（税込）。いずれも1〜2人でプレイ可能で、レーティングは「IARC 3+（3歳以上）」となっています。

当時のアーケードを知る世代にとっては懐かしさを呼び起こす作品であり、一方で若い世代にとっては「ナムコが最初に手掛けたタイトル」を体験できる貴重な一作。

ブロック崩しやピンボールといった、クラシックゲームの魅力を改めて味わえる今回の復刻は、レトロゲームファンだけでなく、ゲーム史に興味を持つ人にも見逃せない配信となりそうです。

