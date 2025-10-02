きれいなお花畑を撮りたかったのに…横からにゅっと！「オートフォーカスを奪う鼻」に驚き
「これはオートフォーカスを奪う鼻」
こんなポストをされたのはイヌカワ（@inukawatama）さん。
一面に広がる青いネモフィラのお花畑に、カメラにずいっと映り込んできた犬さんのお鼻が主役になった1枚です。思わず笑顔になってしまう構図が話題を集めています。
「鼻に全部もってかれたｗ」
「狙ってやってるの天才すぎる」
「お花より尊い主役登場」
「これぞ真の“鼻フォーカス”」
投稿には、驚きの声が寄せられました。犬さんのお名前は小夏ちゃん。人懐っこい性格で、好きな食べ物はさつまいもとのことです。ポストをされたイヌカワさんにお話を伺いました。
――どこで撮影したのですか？
「ここは茨城県にある国営ひたち海浜公園で、写っている花はネモフィラです」
――どのような状況で撮影を？
「犬をカートに乗せて連れていて、鼻だけ写し込んだら可愛いなと思い、実は狙って撮りました」
――撮影されるのは大好き？
「むしろカメラを向けると逃げていきます」
――撮影後の小夏ちゃんの様子は？
「周囲に人もたくさんいたのでキョロキョロしたりしていたと思います」
――小夏ちゃんが「特に可愛い！」と感じる時は？
「ご飯を食べたあと『おいしかった？』ときくと、必ず口の周りをペロペロするところです」
――ポストが大きな反響を呼びましたね。
「『鼻じゃなくて花でしょと思ったら本当に鼻だった』という反応に、こちらも笑顔になりました。何かの癒やしになっていたら、うれしいです」
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）