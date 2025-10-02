獲物が逃げたことに気付いていない猫ちゃん！ 緊張感を漂わせながらじりじりと目的の場所へ近付くと一気にダッシュ！
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『狙い撃ちががっかりな猫さん』という猫島のじかんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
何かを獲ろうと、ゆっくり獲物に近づくにゃんこでしたが・・・ 最後の恥ずかしがり方が可愛い。
緑の中の小道で猫の姿を見つけた投稿者の猫島のじかんさん。
何かを見つけたらしい猫ちゃんが駆け出しました。
少し進んだ先で猫ちゃんが様子を伺いながら潜んでいると、右上の方から別の猫ちゃんが登場。
すると最初の猫ちゃんは遠くを見たまま前へ進みます。この子との待ち合わせではなかったようです。
獲物を狙う猫ちゃんの集中を妨げないよう、逆方向へ去って行く2匹目の猫ちゃん。
獲物は木の向こうにいるらしく、見えないよう少しずつ距離を詰めていきます。
しかし投稿者さんは見てしまいました。猫ちゃんが潜んでいる壁の向こうから小鳥が飛んで行くのを。上の画像、小屋の白い壁にクッキリと小鳥の姿を捉えています。
猫ちゃんは小鳥がいなくなったことにまだ気づいていません。狩りの邪魔をしないよう投稿者さんを視線で注意すると息を潜めます。
姿勢を低くして気配を抑えている猫ちゃん。
そしてお尻を何度か震わせると、一気に飛び出していきました！
しかしそこに小鳥の姿はなく、キョロキョロと辺りを探しています。
小鳥がいなくなったことに気付いてちょっと恥ずかしそうな猫ちゃんを、「次はがんばってね！」と撫でる投稿者さんでした。
気配を抑えながら進んでいく猫ちゃんの姿は、ピリピリした緊張感を感じさせます。狩りの様子に興味を持たれた方はどうぞ動画でご覧ください。
視聴者のコメント
・にゃぽつฅ^•ω•^ฅ
・うぽつ
・おバカ
・wwwwww