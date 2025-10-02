¥É¥é¥Þ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡¢41ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¡Ø¤¤¤¤½÷¡Ù¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¤Ã¡×¡Ö¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È¡×¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå(41)¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSTORY¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬ÆÃ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¡£¡ÖÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÉþ¤¬ÌÀÆü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î³×¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç·è¤á¤¿ÌîÏ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¡Ø¤¤¤¤½÷¡Ù¤Ç»ä¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¤Ã¡×¡Ö¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÏ¤¤Ï2006Ç¯¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·10Ç¯¤ËÂ´¶È¡£SDN48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢12Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£