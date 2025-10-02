¡Ö²Ö¤È¼Ø¡×ÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤«¤é21Ç¯¡Ä57ºÐ½÷Í¥6Ç¯¤Ö¤êÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¾ðÇ®¤Èµ¤ÉÊ¡Ä¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍÙ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îº²¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¢¥¿¥ó¥´¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿ùËÜºÌ(57)¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡9·î26¡¢27Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¿¥ó¥´¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥â¥é¥ì¥¹¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿ùËÜ¡£
¡¡¡ÖÍÙ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îº²¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÏÂ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¥É¥ì¥¹¤Ç¥â¥é¥ì¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ã¡¹¤·¤¤ÊÑ¤ï¤ë¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ç¤¹¡×¡Ö¾ðÇ®¤Èµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ø±é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ùËÜ¤Ï1987Ç¯¤ËÅì¥ì¿åÃå¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2004Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö²Ö¤È¼Ø¡×¤Ç¤ÏÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£