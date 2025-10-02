「ミヒャエルのチームは常に…」中国王者を率いる元マリノス監督が広島を絶賛！結果は１−１、AFCは「マスカットは満足、スキッベは失望」と報道【ACLE】
片や勝点３を逃し、片や勝点１を掴む結果となった。
サンフレッチェ広島が９月30日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第２節で、中国王者の上海海港とホームで対戦。１−１で引き分け、連勝発進を逃した。
立ち上がりから押し込んだ広島は、19分にCKから荒木隼人が先制点をゲット。しかし追加点を奪えずにいると、83分にロングパスからガブリエルジーニョに押し込まれ、同点弾を浴びた。その後、90分に相手が退場者を出し、長めに取られたアディショナルタイムの間は数的優位となるも、勝ち越し点は挙げられなかった。
「マスカットは満足、スキッベは失望」と題した記事を掲載したアジアサッカー連盟（AFC）の公式サイトによれば、敵将のケヴィン・マスカットは、試合後にこう語った。
「コーナーキックから先制を許したのは残念だった。ハーフタイムの時点では、ボールをキープする自信に少し迷いがあり、パスが繋がらない場面が多すぎたと感じた。しかしチームを称えたい。後半は格段に良くなった。相手を脅かし、中盤で優位性を生み出し、より多く支配できた」
元横浜F・マリノス指揮官はその上で、ミヒャエル・スキッベ体制４年目の広島に言及。「非常に優れたチームだと認識していた。ミヒャエルのチームは常に組織的で、フィジカルに強く、技術的にも鋭い。上海に１ポイントを持ち帰れて満足している」と伝えた。
一方、スキッベ監督は、度々チャンスを作りながら遠かった追加点に着目。次のように振り返った。
「我々は非常に良いプレーをした。前半に多くのチャンスを作り、後半にはさらに増えた。ただ今シーズン何度もそうだったように、それらのチャンスを決めきれなかった。チャンスを活かせなければ、相手にとって１、２回のチャンスが得点に繋がるケースもある。不運な結果に失望しているが、得点に繋げられなければ、こういう結果になり得る」
サンフレッチェとしてはやはり、２点目を決められなかったのが相当痛かった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
