¡¡º´²ì¸©µÄ²ñ¤Ï2Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄê¤ÎÉÔÀµ¤Ë´Ø¤·¡¢¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈÎ©À¤Î¤¢¤ëÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£ÆüÊÛÏ¢¤ä¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¸©·Ù¤Ï³°Éô¤ÎÄ´ºº¤ÏÉÔÍ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·èµÄ¤Ï¡Ö·º»ö»ÊË¡À©ÅÙ¤Î¿®Íê¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢¸©Ì±¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉÔ°Â¤ÈÉÔ¿®¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£¸©·Ù¤¬ÉÔÀµ¤ò7Ç¯°Ê¾å¤â¸«Æ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÉô´ÉÍý¤Î´Å¤µ¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ÎÉÔÈ÷¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡È¯³Ð¸å¤Î¾ðÊó¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃúÇ«¤µ¤ò·ç¤ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤À¡×¤ÈÆñ¤¸¤¿¡£