かとうれいこ、56歳で『FRIDAY』表紙に「記録更新だそうです」 “伝説のグラビアクイーン”の大胆ボディに反響
“伝説のグラビアクイーン”として一時代を築いたかとうれいこ（56）が、2日に自身のインスタグラムを更新。発売されたばかりの『FRIDAY』最新号で表紙と巻頭グラビアを飾ったことを報告し、水着姿のショットを公開した。
【写真】”美ボディがすぎる”驚異の56歳 胸元をのぞかせたかとうれいこ
かとうは「FRIDAY表紙・巻頭を担当させていただいております。本日発売！表紙年齢、記録更新だそうです。何も言わず、買ってください笑」とユーモアを交えて投稿。56歳とは思えない均整の取れたボディと、胸元をのぞかせた水着姿が大きな反響を呼んでいる。
また、10月3日には写真集『AROUND』が発売されることも告知した。この投稿にフォロワーからは「いくつになっても綺麗」「スタイル全然変わんないです」「グラビアクイーン未だに健在ですね」などのコメントが届いている。
