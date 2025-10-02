バレー男子・石川祐希、ニット×トレンチコート“ギャップ大”な秋コーデ姿に反響「カッコイイ」「ハンサムユーキさん」
バレーボール男子・石川祐希（29）が1日、『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）の公式インスタグラムに登場。ニットにパンツ、トレンチコートをまとった“秋コーデ”の撮影ショットが公開された。
【写真】「カッコイイ」「ハンサムユーキさん」ニット×トレンチコートの“秋コーデ”姿の石川祐希
「本日10月1日（水）発売！『GQ JAPAN』11月号掲載、#石川祐希 が登場する『GQ Sports Youth Revolution スポーツを変える若きアスリートたち』をお見逃しなく」と紹介し、味のあるモノクロの撮影カットをアップ。
試合で見せるユニホーム姿とは一変、クールな着こなしを決めたショットに「カッコイイ」「渋い」「さすが祐希」「ハンサムユーキさん」と絶賛コメントが続々と寄せられている。
最新号は、アスリートにフォーカスした年に1度の恒例企画「GQ SPORTS」を大特集。今年は世界の頂点を目指して飛躍するZ世代のアスリートたちに注目し、石川のほか横綱・大の里、NBA2年目のシーズンに挑むバスケットボール選手・河村勇輝、ドイツ・ブンデスリーガに移籍したサッカー選手・鈴木唯人などが登場する。
