【中継】異例の“外遊”小泉氏3日麻生氏に決選での支援依頼の方向で調整入る…高市氏「議員票積み上げに苦戦」林氏「あと30は必要」　総裁選最新情勢

自民党の総裁選挙まであと2日、小泉農水相はフィリピンで国際会議に出席しています。

異例の外遊の狙いと最新情勢について、同行するフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

選挙期間中、異例の外遊に臨んでいる小泉氏ですが、動画配信サイトへのコメント要請の対応などに注目が集まり続ける中、公務優先の姿勢をアピールしたい考えです。

小泉農水相は2日朝、フィリピンの農業大臣と会談し、シャインマスカットなど日本産ブドウの輸出解禁を働きかけたものとみられます。

現在はASEAN＋3農林相会合に出席し、2日夜に帰国する予定です。

こうした中、FNNの取材で、小泉氏が3日に麻生最高顧問と面会し、決選投票での支援を依頼する方向で調整に入ったことがわかりました。

一方、高市氏の周辺は「議員票の積み上げに苦戦している」としていて、猛追する林氏の推薦人にも電話で切り崩しを行っています。

林氏の周辺は「2位に入るためには議員票があと30は必要だ」としていて、カギを握る態度保留の50人の議員の獲得を急いでいます。