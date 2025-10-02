フジテレビ系の恋愛観察バラエティー番組「あいのり Ａｓｉａｎ Ｊｏｕｒｎｅｙ」シリーズに参加していたでっぱりんが、９月３０日にフィリピン・セブ島沖で発生した地震に遭遇したことを明かし、現状を伝えた。

セブ島在住のでっぱりんは２日までにインスタグラムで「みなさん心配のＤＭありがとうね。我が家は大丈夫です。こんな強い揺れ経験したの初めてで結構怖かった。マンションのいたるところにひび割れしてて恐いんだけど、、、」と割れた壁の画像をアップ。

「いつ地震起きるかわからないから いつでも外出れるように我が家は荷物準備してる こういう経験して気付いたことがあるよ みんなも気をつけてね」とつづった。

今年５月に第２子を出産したばかり。ストーリーズでは赤ちゃんを抱く写真をアップし、「君は泣きもせず 堂々としててカッコいいわね 人生で初めての揺れかもしれない」と記していた。

でっぱりんは２０２０年１０月にユーチューバーと結婚。２１年１２月に第１子女児を出産し、セブ島に移住。２３年末に離婚成立を報告。昨年９月に第２子妊娠を報告し、同１１月に再婚を発表。今年５月に第２子を出産し、７月にブログで「家族全員で再びセブ島に移住しました！！」と報告していた。