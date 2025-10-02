台風２１号発生

気象庁は「２日（木）午前９時にフィリピンの東で台風第２１号発生した」と、発表しました。

と、１０月１２日（日）までのは、画像で掲載しています。

気象庁の進路予想

２日（木）９時、フィリピンの東の北緯１４度３５分、東経１２７度３５分において、熱帯低気圧が台風第２１号になりました。

台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、１２時間後の２日（木）２１時にはフィリピンの東の北緯１６度０５分、東経１２５度４０分を中心とする半径５５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

２４時間後の３日（金）９時にはフィリピンの東の北緯１６度５５分、東経１２３度００分を中心とする半径８０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１７０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

４８時間後の４日（土）９時には南シナ海の北緯１８度２０分、東経１１７度１０分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２４０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の５日（日）９時には南シナ海の北緯２０度０５分、東経１１２度００分を中心とする半径１８５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

雨風シミュレーション１０月３日（金）～１２日（日）

シミュレーションでは、台風２１号の「反時計回りの渦」が、フィリピンを東から西に横断する予想となっています。その後、香港の南を通り東南アジアに向かいそうです。またこれとは別の「反時計回りの渦」が、７日（火）グアムやサイパンの西の海上に現れます、「渦」としては不明瞭ながら北西方向に進んでいきそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

