今季限りで引退するロッテ・美馬学投手の妻で、女優の美馬アンナが２日、インスタグラムのストーリーズを更新。引退試合で対戦した楽天・浅村栄斗内野手に感謝の思いをつづった。

アンナは浅村の妻でフリーアナウンサー・淡輪ゆきのメッセージに返信する形で、「現役ラストピッチングの相手バッターは浅村選手 これを承諾してくださったことがどれだけ凄いことか。この感謝の気持ちも含めて改めて綴らせてください。本当にありがとうございました」と感謝。「ゆきちゃん 本当にありがとう」と、メッセージを送った。

浅村は１９年から楽天に移籍。美馬も１９年まで楽天に在籍し、１シーズン同僚だった。淡輪は引退試合直後、「大好きなアンナさん 私が仙台に行ったばかりで右も左もわからない時に会うたび優しく接してくれてどれだけ助けられたか 誰もが思う太陽みたいにあったかい方 １５年間お疲れ様でした」などと思いをつづっていた。

美馬は引退試合で打者ひとり限定で先発。その相手として打席に立ったのが浅村だった。２球で２ストライクを奪ったが３球目を投げた際に右肘を負傷。最後は浅村が背後を通る１２３キロをよけるようにしながらバットを振り、空振り三振となった。美馬は翌１日、都内の病院で診察を行った結果、「右肘屈筋共同腱断裂」と診断された。手術を行い、完治を目指す方針という。

美馬アンナの旧芸名はサントス・アンナで、子役としても芸能活動。４人組のガールズバンド「ＢＯＮ−ＢＯＮ ＢＬＡＮＣＯ」のメンバーだった。１４年に美馬と結婚し、２児が誕生した。