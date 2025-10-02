¡ÖËÜ²È¤è¤ê¤âÉÝ¤¤¡×¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£Netflix¿Íµ¤6ºîÉÊ¤Î¡È¹âÅÙ¤Ê¡É¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤³¤ì¸ø¼°¤Ê¤Î¤«¤è¡Ä¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤â´üÂÔ¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê43¡Ë¤¬9·î30Æü¡¢Netflix JAPAN¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£Netflix¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢6ºîÉÊ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì¸ø¼°¤Ê¤Î¤«¤è¡Ä¡×¸«¤¿¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤â¤Î¤Þ¤Í½¸
¡¡¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤¢¤ÎNetflix¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬±é¤¸¤¿¤é¡Ä¡©¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¡¢Netflix10¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤Ç¡¢¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤ÎÂ¼À¾¤È¤ª¤ë¡Ê»³ÅÄ¹§Ç·¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥è¥ó¥Ò¿Í·Á¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó»³Ãæ¡ÊËÀî±Ù»Ê¡Ë¡¢¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¤Î¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡¢¡ØFirst Love ½éÎø¡Ù¤ÎÌî¸ýÌé±Ñ¡ÊËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ë¤È²¢ÂÀÏº¡ÊßÀÅÄ³Ù¡Ë¡¢¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¿¼¸«Àé»°Ïº¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤òÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ¯ÍÑ¤·¤¿¿Í¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤â´üÂÔ¡×¡Ö¤³¤ì¸ø¼°¤Ê¤Î¤«¤è¡Ä¡×¡Ö¥è¥ó¥Ò¿Í·ÁËÜ²È¤è¤ê¤âÉÝ¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
